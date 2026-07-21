M jak miłość. Prawda o ojcostwie zrujnuje życie Karskiego? To spotka Jakuba w nowym sezonie

Jakub w "M jak miłość" pozna prawdę o kłamstwie Kasi?

Największą zagadką pozostaje sprawa oszustwa Kasi. Jakub żyje w nieświadomości, mocno wierząc w autentyczność wyników testów na ojcostwo. Fani serialu doskonale zdają sobie sprawę, że to wielkie kłamstwo, a ujawnienie prawdy wywróci codzienność detektywa do góry nogami.

W nowych odcinkach utrzymanie tajemnicy będzie graniczyło z cudem, zwłaszcza że grono wtajemniczonych stale rośnie. Jeśli prawda wyjdzie na jaw, Karski będzie musiał zmierzyć się z ogromnym szokiem. Wszystkie jego dotychczasowe wybory bazowały na fałszywych informacjach. Zawsze marzył o dziecku, a Zosia faktycznie jest jego biologiczną córką, o czym jeszcze nie wie.

Martyna i Jakub połączy coś więcej niż przyjaźń w "M jak miłość"?

Wiele emocji dostarcza także rozwijająca się znajomość Jakuba i Martyny. Choć oficjalnie łączy ich jedynie przyjaźń, wspólne trudne doświadczenia bardzo ich do siebie zbliżyły. Ich zażyłość wzbudza już zainteresowanie otoczenia. Marcin i Kama (Michalina Sosna) dawno dostrzegli, że między tym dwojgiem iskrzy. Twórcy zapowiadają kolejne wspólne chwile, w tym sceny przypominające randkę w lokalnym bistro.

Zaskakujące zlecenie od Domańskiej w nowym sezonie

To jednak nie koniec zawodowych wyzwań. W biurze detektywistycznym zjawi się szefowa Marcina, Elżbieta Domańska (Katarzyna Dąbrowska). Kobieta poprosi Jakuba o pomoc w pewnej zagadkowej sprawie. Choć szczegóły zlecenia pozostają tajemnicą, zaangażowanie Domańskiej może mocno wpłynąć na przebieg akcji. Karski znany jest ze swojej skuteczności, więc trudne przypadki lądują u niego najczęściej. Tym razem praca może mieć nieoczekiwane konsekwencje w sferze prywatnej.

Wielki powrót duetu Marcin i Jakub w "M jak miłość"?

Wielu widzów z nostalgią wspomina czasy, gdy Marcin i Jakub ramię w ramię rozwiązywali sprawy detektywistyczne. Ich współpraca była mocnym punktem serialu. Chodakowski zrezygnował z tej pracy ze względu na namowy Kamy, obawiającej się o jego bezpieczeństwo. Teraz wszystko wskazuje na powrót starego układu. Dowodem może być zdjęcie z planu, na którym Mikołaj Roznerski i Krzysztof Kwiatkowski pozują wspólnie w biurze.

Wszystko wskazuje na to, że Jakub Karski odegra kluczową rolę w nowej odsłonie „M jak miłość”. Przed nim czas pełen trudnych decyzji i odkrywania bolesnych tajemnic. To z pewnością ucieszy fanów tej postaci, która otrzyma dużo czasu ekranowego.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach