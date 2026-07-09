Panna młoda, odcinek 155: Cihan w końcu dowie się, że dziecko Beyzy to nie jego syn. Matka wyzna mu prawdę! - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 155 - poniedziałek, 27.07.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Końcówka lipca w tureckim hicie TVP "Panna młoda" upłynie pod znakiem wstrząsających wydarzeń, które mocno wpłyną na dalsze losy Cihana Develioglu, jego ukochanej Hancer, która jest z nim w ciąży, a także zakłamanej Beyzy! Co prawda poród Yoncy nie przebiegnie zgodnie z planem Beyzy i jej ojca Nusreta, ale ostatecznie uda im się odebrać rodzącej kobiecie syna! Tylko cud sprawi, że Yonca przeżyje poród. Kiedy dziecko będzie już na świecie, straci przytomność, a Beyza zabierze jej syna.

Koszmarny poród Yoncy w tureckim serialu "Panna młoda". Beyza i Nusret zabiorą jej dziecko!

Już w 153 odcinku "Panna młoda" okrutny Nusret postanowi zakopać Yoncę żywcem przed domem, ale pomoc przyjdzie z nieoczekiwanej strony. Uratuje ją zaufany człowiek Nusreta, Tayyar, który zapewni Yoncy bezpieczną kryjówkę i troskliwie się nią zajmie. W tym czasie Beyza będzie musiała odegrać rolę matki, ale nie poradzi sobie z synem przyjaciółki.

Po fałszywym porodzie Beyza wymyśli kolejną wymówkę, żeby Cihan nie domyślił się prawdy. Opuści rezydencję Develioglu i zatrzyma się w mieszkaniu ojca. Nusret pomoże jej dalej ciągnąć intrygę z "synem" Cihana, spadkobiercą rodu! Przejmą totalną kontrolę Mukadder, którą nadal Beyza będzie truła, żeby teściowa nie ujawniła jej kłamstwa. Posuwając się też do szantażu, że wyjawią wszystkie zbrodnie seniorki.

Zobacz też: Panna młoda. Śmierć Beyzy w szpitalu na koniec 3. sezonu. Takie będą jej ostatnie słowa do matki - ZDJĘCIA

Mukadder nie wytrzyma i w 155 odcinku "Panna młoda" ujawni, że dziecko Beyzy nie jest synem Cihana

W końcu w 155 odcinku "Panna młoda" matka Cihana nie wytrzyma! Nie będzie mogła dłużej patrzeć, jak syn cierpi przez Beyzę, jak nie może znieść rozstania z Hancer. Świadoma tego, że Beyza w każdej chwili może ją zabić, Mukadder podejmie ryzyko i wyzna, że dziecko, które niby urodziła jego żona nie jest jego synem. Nie wyjawi jednak synowi szczegółów, nie powie, że to Yonca urodziła dziecko, które Beyza i Nusret zabrali przy porodzie!

Słowa wypowiedziane przez matkę sprawią, że w 155 odcinku "Panna młoda" Cihan aż zblednie. Początkowo nie uwierzy w wersję wydarzeń przedstawioną przez Mukadder, pamiętając o tym, ile razy go okłamywała, także w sprawie Hancer.

Konfrontacja Cihana z Beyzą po odkryciu prawdy o dziecku w 155 odcinku "Panna młoda"

Skonfrontowany z prawdą Cihan w 155 odcinku "Panna młoda" pójdzie do mieszkania Nusreta do Beyzy, by zażądać od niej wyjaśnień. Spróbuje zabrać stamtąd dziecko, ale żona i teść nie pozwolą mu ruszyć niemowlęcia. Czy Cihanowi uda się pociągnąć Beyzę do odpowiedzialności za kłamstwo o ciąży i dziecku, które nie jest jego? Jednego mężczyzna nie przewidzi, że jeszcze tego samego wieczoru Beyza z dzieckiem zjawi się w domu Hancer...