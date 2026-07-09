Panna młoda, odcinek 155: Cihan w końcu dowie się, że dziecko Beyzy to nie jego syn. Matka wyzna mu prawdę! - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-07-09 17:49

Na ten moment w tureckim serialu "Panna młoda" czekają wszyscy! Dopiero po narodzinach dziecka Yoncy, które Beyza zabierze przyjaciółce, żeby po fałszywym porodzie przekonać Cihana, że to ich syn, wyjdzie na jaw cała prawda. Podtruwana przez okrutną synową Mukadder nie wytrzyma i w 155 odcinku telenoweli "Panna młoda" ujawni Cihanowi, że to nie jego syn. Jaka będzie reakcja Cihana? Czy Develioglu uwierzy matce, która tak długo go okłamywała? Skonfrontowany z prawdą od razu zażąda od Beyzy wyjaśnień. Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA z tych scen.

"Panna młoda" odcinek 155 - poniedziałek, 27.07.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Końcówka lipca w tureckim hicie TVP "Panna młoda" upłynie pod znakiem wstrząsających wydarzeń, które mocno wpłyną na dalsze losy Cihana Develioglu, jego ukochanej Hancer, która jest z nim w ciąży, a także zakłamanej Beyzy! Co prawda poród Yoncy nie przebiegnie zgodnie z planem Beyzy i jej ojca Nusreta, ale ostatecznie uda im się odebrać rodzącej kobiecie syna! Tylko cud sprawi, że Yonca przeżyje poród. Kiedy dziecko będzie już na świecie, straci przytomność, a Beyza zabierze jej syna. 

Koszmarny poród Yoncy w tureckim serialu "Panna młoda". Beyza i Nusret zabiorą jej dziecko!

Już w 153 odcinku "Panna młoda" okrutny Nusret postanowi zakopać Yoncę żywcem przed domem, ale pomoc przyjdzie z nieoczekiwanej strony. Uratuje ją zaufany człowiek Nusreta, Tayyar, który zapewni Yoncy bezpieczną kryjówkę i troskliwie się nią zajmie. W tym czasie Beyza będzie musiała odegrać rolę matki, ale nie poradzi sobie z synem przyjaciółki. 

Po fałszywym porodzie Beyza wymyśli kolejną wymówkę, żeby Cihan nie domyślił się prawdy. Opuści rezydencję Develioglu i zatrzyma się w mieszkaniu ojca. Nusret pomoże jej dalej ciągnąć intrygę z "synem" Cihana, spadkobiercą rodu! Przejmą totalną kontrolę Mukadder, którą nadal Beyza będzie truła, żeby teściowa nie ujawniła jej kłamstwa. Posuwając się też do szantażu, że wyjawią wszystkie zbrodnie seniorki. 

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Mukadder nie wytrzyma i w 155 odcinku "Panna młoda" ujawni, że dziecko Beyzy nie jest synem Cihana

W końcu w 155 odcinku "Panna młoda" matka Cihana nie wytrzyma! Nie będzie mogła dłużej patrzeć, jak syn cierpi przez Beyzę, jak nie może znieść rozstania z Hancer. Świadoma tego, że Beyza w każdej chwili może ją zabić, Mukadder podejmie ryzyko i wyzna, że dziecko, które niby urodziła jego żona nie jest jego synem. Nie wyjawi jednak synowi szczegółów, nie powie, że to Yonca urodziła dziecko, które Beyza i Nusret zabrali przy porodzie! 

Słowa wypowiedziane przez matkę sprawią, że w 155 odcinku "Panna młoda" Cihan aż zblednie. Początkowo nie uwierzy w wersję wydarzeń przedstawioną przez Mukadder, pamiętając o tym, ile razy go okłamywała, także w sprawie Hancer. 

Konfrontacja Cihana z Beyzą po odkryciu prawdy o dziecku w 155 odcinku "Panna młoda"

Skonfrontowany z prawdą Cihan w 155 odcinku "Panna młoda" pójdzie do mieszkania Nusreta do Beyzy, by zażądać od niej wyjaśnień. Spróbuje zabrać stamtąd dziecko, ale żona i teść nie pozwolą mu ruszyć niemowlęcia. Czy Cihanowi uda się pociągnąć Beyzę do odpowiedzialności za kłamstwo o ciąży i dziecku, które nie jest jego? Jednego mężczyzna nie przewidzi, że jeszcze tego samego wieczoru Beyza z dzieckiem zjawi się w domu Hancer...

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