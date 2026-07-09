Marcin znów zostanie detektywem? Zdjęcia z planu „M jak miłość” zdradzają plany bohaterów

Marcin i Jakub spotkają się w starym biurze. Powrót detektywów w nowym sezonie „M jak miłość”

W nadchodzących odcinkach widzowie zobaczą spotkanie Marcina i Jakuba w ich dawnej agencji detektywistycznej. W przeszłości wspólnie zajmowali się skomplikowanymi, a często wręcz niebezpiecznymi śledztwami, które wiązały się z ogromnym ryzykiem. Chodakowski traktował ten zawód jako swoją największą pasję, w której czuł się najlepiej. Sytuacja uległa zmianie po ślubie z Kamą. Kobieta nie potrafiła zaakceptować ciągłego zagrożenia życia męża, obawiając się jego udziału w kolejnych brutalnych starciach i pobiciach.

Praca w terenie przyniosła Chodakowskiemu mnóstwo kłopotów, co doskonale pokazały wydarzenia z minionego sezonu. Zaginięcie po ataku bezwzględnego gangstera Roberta (Kamil Drężek) doprowadziło głównego bohatera do utraty pamięci i poważnych problemów zdrowotnych. Już wcześniej mężczyzna bywał ofiarą napaści, co desperacko próbował ukrywać przed ukochaną żoną. Liczne niebezpieczne akcje jednoznacznie udowodniły, że profesja detektywa wiąże się z ekstremalnym obciążeniem i realnym zagrożeniem.

Czy Marcin z „M jak miłość” znów zostanie detektywem po wakacjach?

Fani produkcji zastanawiają się, czy przerwa wakacyjna przyniesie przełom w karierze zawodowej Chodakowskiego. Opublikowane w sieci fotografie z planu zdjęciowego, na których widać obu mężczyzn w dawnej siedzibie agencji, mocno rozbudzają nadzieje na odnowienie współpracy. Mimo upływu czasu Karski nieprzerwanie prowadzi działalność śledczą, a ich przyjacielska relacja wciąż trwa. Otwartym pozostaje jednak pytanie, jak na ewentualny powrót do ryzykownej branży zareagowałaby zaniepokojona Kama.

Tajemnica Elżbiety Domańskiej znów połączy detektywów z „M jak miłość”?

Pojawiają się spekulacje, że powodem powrotu do starych nawyków może być nowa przełożona Marcina. Niewykluczone, że Elżbieta Domańska (Katarzyna Dąbrowska) wpadnie w poważne tarapaty i poprosi o wsparcie doświadczonych fachowców. Wspólne zdjęcia z planu, na których widać całą trójkę aktorów, mogą sugerować rozwój właśnie takiego wątku w najnowszych odcinkach popularnego serialu.

Taki obrót spraw z pewnością nie spodoba się Kamie, która już wcześniej wyrażała swój stanowczy sprzeciw wobec ryzykownych zajęć męża. Co więcej, zaangażowanie w sprawy Elżbiety oznaczałoby częstszy kontakt z przełożoną. Żona Chodakowskiego prawdopodobnie nie zaakceptuje zacieśniania więzi z szefową, która nieustannie próbuje flirtować z jej partnerem i skutecznie zaprząta mu głowę swoimi problemami.