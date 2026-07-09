"Na Wspólnej" - nowe odcinki to srogi zwrot akcji i podejrzenie o kolejną zdradę (w końcu dawno żadnej nie było, co?). Smolny dokona szokującego odkrycia - dowie się o udziale Andrzeja w obrocie lewymi dyplomami. Śledztwo będzie prowadził z Gwiazdową, co zaowocuje kolejnym problemem - Basia posądzi ich o romans. W tak zwanym międzyczasie Agierowa odkryje, że jej ukochany z internetu nie jest tym, kim myślała, a Cieślikowie dowiedzą się, kto ich hejtował. Będą, delikatnie mówiąc, lekko w szoku. Szczegóły odcinków 4244, 4245, 4246 i 4247 znajdziecie w poniższych streszczeniach.

"Na Wspólnej", odcinki 4244, 4245, 4246 i 4247 - ZDJĘCIA

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"Na Wspólnej" odc. 4244 - STRESZCZENIE szczegółowe (13 lipca)

Paula uratowana - kto hejtuje Cieślików?! Kajetan oddycha z ulgą - Paulę uratowano po próbie samobójczej. Młody Cieślik odwiedza koleżankę i przeprasza, że ją tak podle oskarżył. Oboje dochodzą do wniosku, że hejterem Cieślików i Fiony musi być osoba dorosła, ponieważ używa określeń, których młodzież nawet nie zna... Tymczasem Monika jest świadkiem ataku matki na Fionę, która na swoim kanale przeprasza koleżankę! Smolny na tropie afery na uczelni byłego męża Basi! Marcelina i Smolny planują spotkanie z Janem Rybą - łącznikiem w procederze lewych dyplomów uczelni, której prorektorem jest Andrzej Brzozowski. Gwiazdowa świetnie odgrywa zainteresowaną "szybką ścieżką magistra" i umawia się na jutro z Rybą w Poznaniu. Krzysztof - chcąc chronić Basię - okłamuje ją, że jedzie tam sam, na szkolenie. Kiedy wieczorem przyjeżdża po Marcelinę, ktoś ich obserwuje z ukrycia... Ostre starcie Juliusza z profesor Agier! Ojciec Wojtka non stop słucha koncertów jazzowych, przyprawiając o ból głowy Szulców. Profesor Agier jako pasjonatka jazzu również cieszy się w domu ulubioną muzyką... Jakiś czas później Krystyna widzi na dziedzińcu Andżelę, która całuje w policzek Juliusza. Agierowa nie wytrzymuje - krytycznie komentuje różnicę wieku pary i ich relację. Czy dojdzie do awantury?!

"Na Wspólnej" odc. 4245 - STRESZCZENIE szczegółowe (14 lipca)

Smolny w szoku - były mąż Basi zamieszany w handel lewymi dyplomami?! Smolny uspokaja Marcelinę, która bardzo denerwuje się przed spotkaniem z Rybą. Jednak Gwiazdowa, uzbrojona w podsłuch, świetnie odgrywa rolę "bogatej idiotki". Smolny z ukrycia nagrywa jej rozmowę z oszustem. Nagle na spotkaniu pojawia się… Andrzej! Widząc byłego męża Basi, Krzysztof jest w szoku - już wie, że to będzie dla niego bardzo trudna sprawa… Cieślikowie porażeni - matka Fiony uciekła porzucając własne dziecko?! Monika prosi męża, żeby sprawdził wpłaty mamy Fiony na fundację dla zwierząt, którą rzekomo wspierały swoimi zbiórkami w necie. Damian odkrywa, że... nie ma śladu po wpłatach Kowalskiej! Monika wpada do niej i żąda wyjaśnień. Wieczorem do Cieślików przychodzi zapłakana Fiona - matka ją… porzuciła! Weronika nie wierzy - jej partner zadaje się z… chamem! Nalepa i Kalski badają młodego pacjenta po zatrzymaniu akcji serca. Okazuje się, że mężczyzna ma wrodzoną wadę serca. Lekarze muszą przekazać swoją diagnozę żonie pacjenta - musi wiedzieć, że ich dzieci również mogą być chore... Po pracy Lew zaprasza Grega do domu na kawę. Weronika jest w szoku - okazuje się, że przyjacielem męża jest cham, który bezczelnie zwyzywał ją na parkingu!

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"Na Wspólnej" odc. 4246 - STRESZCZENIE szczegółowe (15 lipca)

Krzysztof i Marcelina posądzani o romans - przez swoich… małżonków! Krzysztof wraca do domu z Poznania - nie chcąc mówić Basi o jej byłym mężu oszuście, szybko zmyka do pracy. Basia zauważa w jego walizce kobiecą spinkę do włosów - podejrzewa męża o romans! Żąda wyjaśnień, ale Smolny może powiedzieć Basi tylko tyle, że jej nie zdradza... Tymczasem Gwiazda też myśli, że jego żona ma romans - z Krzysztofem! Dopada Marcelinę… Cieślikowie nie wiedzą - mama Fiony chora, czy zła?! Cieślikowie martwią się o Fionę po tym, jak jej mama zniknęła. Dziewczyna mówi, że to nie pierwszy raz i wyznaje, że matka ma chorobę dwubiegunową. Monika ma wyrzuty sumienia, że straszyła Kowalską skarbówką... Sławek sprawdza, czy mama Fiony miała jakieś zatargi z prawem i okazuje się, że… nękała pewną kobietę! Monika dowiaduje się o Kowalskiej strasznych rzeczy… Agier szykuje się na randkę, Juliusz też - ależ tych dwoje się nie cierpi! Profesor Agier dostaje zaproszenie na spotkanie - od mężczyzny, z którym randkuje w aplikacji. Krystyna chce świetnie wyglądać - idzie do fryzjera. Tymczasem Juliusz jedzie po wykwintne czekoladki, potrzebne na randkę z wyjątkową kobietą. Ojciec Wojtka wpada przypadkiem na Agierową i znowu dochodzi między nimi do ostrej pyskówki. Juliusz ma już serdecznie dość tej "wrednej baby"!

"Na Wspólnej" odc. 4247 - STRESZCZENIE szczegółowe (16 lipca)

Cieślikowie w szoku - matka Fiony hejtowała ich i własną córkę! Kajtek martwi się o Fionę, która dziś nie pojawiła się w szkole. Jedzie do niej z Moniką - zastają ją przed domem, pakującą się do taksówki. Cieślikowa nie pozwala dziewczynie jechać do matki… Tymczasem Franek Berg hakuje konto Kowalskiej. Potwierdza, podejrzenia Moniki - to matka Fiony hejtowała Cieślików i… własną córkę! Agier zakochała się w Januszu, który jest… Juliuszem?! Krystyna idzie dziś na randkę z Januszem, swoim przyjacielem z internetu - wielbicielem jazzu. Ula ma dla Agierowej prezent - apaszkę w nuty. To właśnie po niej mężczyzna ma rozpoznać kobietę. Kiedy Krystyna czeka w barze, niespodziewanie zjawia się tam… Juliusz! Czy to on jest Januszem z sieci?! Lew walczy o pogodzenie Weroniki z Gregiem! Grega odwiedza w szpitalu żona - przynosi mu sałatkę, której zapomniał zabrać z domu. Kalski jest dla żony bardzo miły a ona robi wrażenie małomównej… Greg zaprasza Weronikę i Lwa na kolację - ale Roztocka jest mocno uprzedzona do kolegi Nalepy. Uważa, że pierwsze wrażenie mówi wiele o człowieku. Lew prosi o drugą szansę dla Grega...

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