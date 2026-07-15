Panna młoda, odcinek 149. Beyza atakuje Hancer! Cihan wkracza do akcji

"Panna młoda" odcinek 149: Ucieczka Hancer po awanturze z Beyzą

W 149. odsłonie serialu "Panna młoda" dojdzie do kolejnego ostrego starcia między Hancer a Beyzą. Będzie to moment, który ostatecznie przeważy o ucieczce byłej żony Cihana z posiadłości. Nim jednak to nastąpi, nowa pani domu zaleje ją falą gorzkich oskarżeń. Beyza wściekle zarzuci jej niszczenie drogocennych ojcowskich pamiątek i zagrozi surową zemstą za rzekome krzywdy. Niestabilna emocjonalnie kobieta będzie dążyła do wywołania skrajnych emocji u swojej rywalki. Najbardziej jednak rozwścieczy ją to, że Hancer kompletnie nie przejmuje się jej ciążą i dzieckiem Cihana.

„Dlaczego tak milczysz? A może aż pękasz z zazdrości? Powiedz prawdę. Cokolwiek zrobisz, niczego nie zmienisz. Możesz nawet spalić tę rezydencję, ale Cihan i tak będzie mój. Jest moim mężem. Ojcem mojego dziecka. Przestań udawać dumną i obojętną. Powiedz, że oddałabyś wszystko, żeby być na moim miejscu. Dalej przyznaj się!” - wykrzyczy Beyza.

„Jesteś tak żałosna, że nawet nie potrafię się na ciebie złościć. Po prostu jest mi cię szkoda. Naprawdę współczuję temu dziecku. Niech Bóg je chroni. Zwłaszcza przed tobą” - odpowie ze spokojem Hancer, obdarzając żonę Cihana litościwym spojrzeniem.

Szał Beyzy. W 149. odcinku "Panny młodej" ciężarna kobieta atakuje Hancer

Taka odpowiedź zadziała na Beyzę jak płachta na byka. W 149. epizodzie "Panny młodej" jej wściekłość wymknie się spod kontroli. Ciężarna kobieta zacznie nerwowo wymachiwać rękami, okładać własną twarz, a w końcu brutalnie zaatakuje Hancer.

„Nie waż się mówić o moim dziecku! Nie wymawiaj jego imienia swoimi parszywymi ustami!” - krzyknie w furii.

„Beyzo, uspokój się. Zaraz zrobisz krzywdę dziecku” - Hancer będzie starała się opanować sytuację, lecz jej wysiłki spełzną na niczym.

Cihan staje w obronie Hancer w odcinku 149. telenoweli "Panna młoda"

Głośne krzyki postawią na nogi całą rezydencję. Do sypialni natychmiast wpadną Mukadder, a zaraz po niej służba: Fadime i Gulsum. Ogarnięta szałem Beyza błyskawicznie przejdzie do ataku, oskarżając Hancer o fizyczną napaść oraz dewastację pokoiku dziecięcego.

„Ona mnie zaatakowała! Ta wiedźma zniszczyła pokój mojego syna! Pobiję ją, słyszysz?!” - rzuci się na Hancer, jednak drogę zagrodzi jej nagle Cihan, który stanie w progu sypialni.

„Beyzo!” - krzyknie z niekrytym gniewem.

„Dobrze, że przyszedłeś! Ta kobieta urządziła tu scenę. Zniszczyła pokój naszego syna i rzuciła się na mnie!” - nie przestanie brnąć w swoje oszustwa zdenerwowana żona.

W 149. odcinku "Panny młodej" Cihan kompletnie zignoruje słowa małżonki. Jego wzrok skupi się na Mukadder, której wprost zarzuci przygotowanie intrygi przeciwko Hancer.

„Czyj to był pomysł? Twój? Czy może razem to zaplanowałyście?” - zażąda odpowiedzi.

Wtedy do akcji wkroczy Hancer. „Nie szukaj winnych. Pracuję jako sprzątaczka. Dostałam tutaj zlecenie i sama je przyjęłam. Nikt mnie do niczego nie zmuszał. Nie oskarżam nikogo” - powie stanowczo, patrząc prosto w jego oczy, a chwilę później wybiegnie z domu. Cihan bez wahania podąży za nią, ignorując protesty wściekłej Beyzy.

Rozpaczliwy pościg Cihana za Hancer w 149. odcinku tureckiego hitu "Panna młoda"

W 149. odcinku "Panny młodej", na podwórzu rezydencji, Cihan w końcu dogoni Hancer, błagając, by porzuciła pracę sprzątaczki i wysłuchała jego argumentów.

„Myślisz, że chciałam dziś przekroczyć próg tego domu? Nie chciałam. Ale chciałam czegoś innego. Żeby wszyscy wreszcie zrozumieli, że żyję po swojemu. Że mam własną drogę” - wyjaśni mu Hancer.

„Nie mogę zostawić cię samej. Zrozum to wreszcie...” - szepnie zbliżający się Cihan.

„Nie jestem sama. Mam rodzinę. A ty… ty też masz swoją” - odpowie kobieta na odchodne.

Cihan wróci do domu, ale nie będzie miał zamiaru wysłuchiwać kolejnych kłamstw Beyzy, a tym bardziej tłumaczyć się ze swojego pościgu. Stanowczo oznajmi żonie brutalną prawdę o ich związku. „Powiem ci coś całkowicie jasno. Nie dotknę cię aż do swojej śmierci. To małżeństwo istnieje wyłącznie na papierze. W moich oczach jesteś tylko matką mojego dziecka. Niczym więcej. I nigdy nie oczekuj ode mnie więcej!” - zakończy ostro dyskusję.