Panna młoda, odcinek 140: Hancer i Cihan rozwiodą się! Tak przebiegnie rozprawa w sądzie - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 140 - emisja w czwartek, 9.07.2026 w TVP2

Hancer i Cihan rozwiodą się w 140 odcinku tureckiego serialu "Panna młoda"! Oboje od dawna obawiali się tego dnia, wyznaczony termin rozprawy rozwodowej stanie się jednak faktem i spróbują pogodzić się z nieuniknionym. Jeszcze przed rozprawą odwiedzają wuja Ertugrula, szukając odpowiedzi na dręczące ich pytania, czy łącząca ich miłość jest skazana na porażkę. Bo po narodzinach dziecka Beyzy i Cihana nigdy nie będą razem.

Słowa Cihana doprowadzą Hancer do łez w 140 odcinku "Panna młoda"

Podczas wizyty Ertugrula w 140 odcinku "Panna młoda" Hancer będzie liczyła na jego dobrą radę i wsparcie. Kiedy niespodziewanie do domu wejdzie też Cihan, ukryje się przed mężem, by nie zostać zauważoną. Z ukrycia usłyszy jednak ich rozmowę. Słowa wypowiedziane przez Cihana doprowadzą Hancer do łez.

- Śmierć jest nieunikniona... Mówisz, że trzeba zaakceptować to, co przyniesie los? Zespolenie albo katusze...

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Matka Cihana nie powstrzyma go przed rozwodem w 140 odcinku "Panna młoda"

Następnego ranka w 140 odcinku "Panna młoda" Cihan odwiedzi swoją matkę. Mukadder, którą Beyza cały czas truje, będzie w coraz gorszym stanie, ale syn i tak poinformuje ją, że idzie do sądu rozprawę rozwodową. Cihan zapowie, że wydarzy się to, na co od dawna czekała. Mukadder spróbuje go zatrzymać, błagając, żeby zmienił zdanie i nigdzie nie szedł.

- Nie idź... - Muszę iść na rozprawę. Postanowiliśmy o tym razem. Modliłaś się, by Hancer odeszła z naszego domu i właśnie odchodzi. Gdy się z tym uporam, zabiorę cię do lekarza. Zrobimy wszystkie badania. - Nie idź... - Wrócę zaraz po rozprawie... - zapewni matkę Cihan.

Tak przebiegnie rozwód Hancer i Cihana w 140 odcinku "Panna młoda"

Przed salą rozpraw Cihan w 140 odcinku "Panna młoda" będzie odliczał minuty do pojawienia się Hancer, która przyjdzie do sądu niemal w ostatniej chwili. Małżonkowie usiądą po przeciwnych stronach korytarza, wpatrując się w siebie ze łzami w oczach, ale nie zamienią ani słowa. W tym czasie Engin odbierze telefon od Yasemin, czekającej na wyniki badania krwi Beyzy. To będzie dowód, że była żona Cihana wcale nie jest w ciąży. Ale lekarka dostanie wyniki zbyt późno, by powstrzymać rozwód.

Hancer i Cihan przed sądem w 140 odcinku "Panna młoda" potwierdzą zgody na przedstawione warunki rozwodu. Zapadnie wyrok, że ich małżeństwo oficjalnie dobiegło końca. W tym czasie Yasemin zginie z rąk Beyzy...