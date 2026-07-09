Panna młoda, odcinek 140: Hancer i Cihan rozwiodą się! Tak przebiegnie rozprawa w sądzie - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-07-09 15:03

Rozwód pary głównych bohaterów tureckiego hitu "Panna młoda" w 140 odcinku stanie się faktem! Hancer i Cihan wciąż się kochają, a jednak sąd ogłosi koniec ich małżeństwa. Rozwiodą się, bo oboje uznają, że nie mogą dłużej się ranić, że rozstanie to jedyne wyjście, skoro Cihan lada moment zostanie ojcem, będzie miał dziecko z Beyzą. Małżonkowie staną na przeciwko siebie na sali rozpraw i w 140 odcinku "Panna młoda" przyjmą wszystkie warunki rozwodu. W tym czasie rozegra się tragedia - Beyza dopuści się zbrodni. Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.

"Panna młoda" odcinek 140 - emisja w czwartek, 9.07.2026 w TVP2

Hancer i Cihan rozwiodą się w 140 odcinku tureckiego serialu "Panna młoda"! Oboje od dawna obawiali się tego dnia, wyznaczony termin rozprawy rozwodowej stanie się jednak faktem i spróbują pogodzić się z nieuniknionym. Jeszcze przed rozprawą odwiedzają wuja Ertugrula, szukając odpowiedzi na dręczące ich pytania, czy łącząca ich miłość jest skazana na porażkę. Bo po narodzinach dziecka Beyzy i Cihana nigdy nie będą razem.

Słowa Cihana doprowadzą Hancer do łez w 140 odcinku "Panna młoda"

Podczas wizyty Ertugrula w 140 odcinku "Panna młoda" Hancer będzie liczyła na jego dobrą radę i wsparcie. Kiedy niespodziewanie do domu wejdzie też Cihan, ukryje się przed mężem, by nie zostać zauważoną. Z ukrycia usłyszy jednak ich rozmowę. Słowa wypowiedziane przez Cihana doprowadzą Hancer do łez.

- Śmierć jest nieunikniona... Mówisz, że trzeba zaakceptować to, co przyniesie los? Zespolenie albo katusze...

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Matka Cihana nie powstrzyma go przed rozwodem w 140 odcinku "Panna młoda"

Następnego ranka w 140 odcinku "Panna młoda" Cihan odwiedzi swoją matkę. Mukadder, którą Beyza cały czas truje, będzie w coraz gorszym stanie, ale syn i tak poinformuje ją, że idzie do sądu rozprawę rozwodową. Cihan zapowie, że wydarzy się to, na co od dawna czekała. Mukadder spróbuje go zatrzymać, błagając, żeby zmienił zdanie i nigdzie nie szedł. 

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- Nie idź...

- Muszę iść na rozprawę. Postanowiliśmy o tym razem. Modliłaś się, by Hancer odeszła z naszego domu i właśnie odchodzi. Gdy się z tym uporam, zabiorę cię do lekarza. Zrobimy wszystkie badania.

- Nie idź...

- Wrócę zaraz po rozprawie... - zapewni matkę Cihan. 

Tak przebiegnie rozwód Hancer i Cihana w 140 odcinku "Panna młoda"

Przed salą rozpraw Cihan w 140 odcinku "Panna młoda" będzie odliczał minuty do pojawienia się Hancer, która przyjdzie do sądu niemal w ostatniej chwili. Małżonkowie usiądą po przeciwnych stronach korytarza, wpatrując się w siebie ze łzami w oczach, ale nie zamienią ani słowa. W tym czasie Engin odbierze telefon od Yasemin, czekającej na wyniki badania krwi Beyzy. To będzie dowód, że była żona Cihana wcale nie jest w ciąży. Ale lekarka dostanie wyniki zbyt późno, by powstrzymać rozwód. 

Hancer i Cihan przed sądem w 140 odcinku "Panna młoda" potwierdzą zgody na przedstawione warunki rozwodu. Zapadnie wyrok, że ich małżeństwo oficjalnie dobiegło końca. W tym czasie Yasemin zginie z rąk Beyzy...

Hancer i Cihan ze smutnymi minami podczas rozprawy. O ich rozwodzie w serialu Panna młoda przeczytasz w serwisie Eska.
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