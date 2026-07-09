Katarzyna Dąbrowska ogłasza pożegnanie z planem "M jak miłość". Co dalej z wątkiem Domańskiej?

Katarzyna Dąbrowska opuszcza plan "M jak miłość"

Na instagramowym profilu Katarzyny Dąbrowskiej opublikowano krótkie wideo zza kulis "M jak miłość", które natychmiast wywołało poruszenie wśród fanów. Artystka nagrała się w windzie, a do tego dorzuciła intrygujący dopisek. Wyznanie to sprowokowało falę domysłów, czy to już ostateczny finał historii Elżbiety Domańskiej, szczególnie że ta postać od niedawna zaczęła mocno wpływać na losy Marcina i Kamy.

„Windą w górę i windą w dół. Ostatni dzień na planie @mjakmiloscofficial przed wakacjami.”

Przyszłość Elżbiety Domańskiej w kolejnym sezonie "M jak miłość"

Chociaż komunikat gwiazdy może sugerować rozstanie z serialem, nic nie zwiastuje całkowitego wykreślenia serialowej Elżbiety z produkcji. Ten krótki filmik odnosi się wyłącznie do finalizacji prac przed standardowym letnim przestojem w nagraniach, który regularnie dotyczy ekipy "M jak miłość". Oznacza to po prostu, że Katarzyna Dąbrowska zamknęła etap kręcenia epizodów przedwakacyjnych, lecz telewidzowie będą mieli okazję oglądać ją na ekranie jeszcze przez spory czas. Zrealizowany już materiał trafi do emisji w jesiennej ramówce, kiedy to serial powróci z nowymi perypetiami bohaterów.

Domańska dopiero zaczyna intrygować w życiu Marcina i Kamy

Z wielu przesłanek wynika, że fabuła skupiona wokół Elżbiety dopiero nabiera tempa. Przełożona Marcina od samego startu budziła niemałe emocje. Na początku Chodakowski wespół z Jakubem (Krzysztof Kwiatkowski) wkręcali Kamę, wmawiając jej, iż Domańska to dojrzała, mało atrakcyjna szefowa. Sytuacja zmieniła się diametralnie, kiedy partnerka Marcina natrafiła na fotografię kierownictwa przedsiębiorstwa i przekonała się na własne oczy, jak w rzeczywistości wygląda nowa zwierzchniczka jej ukochanego.

Z czasem akcja stała się jeszcze bardziej intrygująca. Z przecieków z planu nadchodzących odcinków wynika, że nakręcono wspólne ujęcia Kamy, Elżbiety oraz Martyny (Magdalena Turczeniewicz), co jednoznacznie wskazuje, że rola Katarzyny Dąbrowskiej wciąż będzie kluczowa w tej opowieści. Pojawiają się teorie, iż stosunki pomiędzy pracodawczynią Marcina a jego partnerką ulegną diametralnej transformacji, choć ciężko przypuszczać, aby Domańska tak po prostu porzuciła swoje zamiary wobec Chodakowskiego.

Jesienią poznamy dalsze losy bohaterów "M jak miłość"

W tym momencie brak jest jakichkolwiek dowodów na to, że scenarzyści "M jak miłość" planują pozbyć się bohaterki granej przez Katarzynę Dąbrowską. Sytuacja przedstawia się zgoła odmiennie, ponieważ postać ta pojawiła się u schyłku ubiegłego sezonu i wszystko wskazuje na to, że stanowi ona część znacznie szerszej intrygi, która zostanie rozwinięta po letniej przerwie.

Słowa Katarzyny Dąbrowskiej o opuszczeniu planu należy zatem traktować jako zwykłe zwieńczenie cyklu zdjęciowego przed zaplanowanym urlopem ekipy. W momencie, gdy "M jak miłość" powróci jesienią z premierowymi epizodami, Elżbieta z pewnością zagości na ekranach telewizorów i prawdopodobnie jeszcze niejednokrotnie skomplikuje relacje między Marcinem a Kamą.

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