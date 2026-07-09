Hotel Paradise 14 potwierdzony. Ruszyły castingi, choć 13. sezon wciąż czeka na premierę

Hotel Paradise 14 oficjalnie potwierdzony. Produkcja szuka uczestników

Miłośnicy „Hotelu Paradise” nie muszą się obawiać o przyszłość swojego ulubionego formatu. Na instagramowym profilu programu opublikowano oficjalny komunikat o starcie castingów. Osoby marzące o udziale w telewizyjnym show mogą już wysyłać swoje zgłoszenia, co jednoznacznie potwierdza, że twórcy intensywnie pracują nad skompletowaniem nowej grupy.

Mimo że w udostępnionym materiale nie sprecyzowano, o którą odsłonę chodzi, logika podpowiada, że mowa o 14. sezonie. Wynika to z faktu, że poprzednia seria została już zrealizowana i czeka wyłącznie na swoją telewizyjną premierę.

Hotel Paradise 13 czeka na premierę. Nagrania w Tajlandii zakończone

Część widzów może nie wiedzieć, że prace na planie 13. edycji dobiegły końca kilka miesięcy temu. Ekipa telewizyjna po raz kolejny wybrała malowniczą Tajlandię na miejsce akcji, gdzie nakręcono cały materiał. Zgodnie z zapowiedziami, nowe odcinki zagoszczą na ekranach telewizorów jesienią 2026 roku. Do momentu emisji wszystkich uczestników obowiązuje ścisła tajemnica – nie mogą dzielić się żadnymi informacjami z planu ani potwierdzać swojego udziału.

Właśnie z tego powodu obecne poszukiwania kandydatów nie mogą dotyczyć zbliżającej się jesiennej ramówki. Skład 13. sezonu został dawno zamknięty, a cały program jest już zmontowany.

Kiedy startują nagrania Hotelu Paradise 14? Znamy możliwe terminy

Mimo braku oficjalnego kalendarza ze strony produkcji, można przypuszczać, że prace nad 14. sezonem ruszą w okresie zimowym. Taki schemat działania TVN praktykuje od lat, realizując odcinki z dużym wyprzedzeniem. Taka strategia pozwala na spokojny montaż i przygotowanie materiału na długo przed pierwszym klapsem na antenie.

Pozostaje zagadką, czy nowa grupa uczestników po raz kolejny poleci do Azji, czy może producenci zaskoczą widzów zupełnie nową, egzotyczną lokalizacją. Zwykle takie informacje są trzymane w tajemnicy aż do momentu wylotu ekipy. Niemniej jednak, machina „Hotelu Paradise” działa na pełnych obrotach – jedna edycja leży już na półce, a machina castingowa do następnej właśnie ruszyła.