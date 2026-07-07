Panna młoda, odcinek 140: Beyza zabije Yasemin, kiedy odkryje, że nie jest w ciąży! Nikt się nie dowie, dlaczego zginęła - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 140 - emisja w czwartek, 9.07.2026 w TVP2

Śmierć Yasemin w 140 odcinku telenoweli "Panna młoda" będzie wyglądała na wypadek, bo Beyza postara się o to, żeby nikt jej nie połączył ze wstrząsającymi wydarzeniami w mieszkaniu lekarki. Horror rozegra się, jak tylko Yasemin dostanie wyniki badań krwi Beyzy, odkryje prawdę o ciąży, która może wszystko zmienić przed rozwodem Cihana i Hancer. Zanim jednak zdąży zareagować, nieobliczalna oszustka wkroczy do akcji i znów pokaże, do czego jest zdolna, żeby Cihan był tylko jej!

Nie przegap: Panna młoda, odcinki 138-142: Ślub Cihana i Beyzy! Hancer dowie się, że jest w ciąży. Streszczenia odcinków od 6 do 11.07.2026 - ZDJĘCIA

Yasemin przed śmiercią w 140 odcinku "Panna młoda" odkryje, że Beyza nie jest w ciąży

Kiedy Beyza w 140 odcinku "Panna młoda" stanie w drzwiach mieszkania Yasemin, przyjaciółka Cihana aż zblednie na jej widok. Świadoma tego, że po kimś takim, jak ona, może się spodziewać wszystkiego. Udająca ciążę intrygantka pośle jej lodowate spojrzenie i dalej będzie brnęła w swoje kłamstwa.

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- Nie chcę, by mojemu dziecku stało się coś złego. Stanowi sen mojego życia! Jeśli ktoś spróbuje je skrzywdzić, zapłaci za to! - zagrozi Beyza. - Wyników jeszcze nie ma... Usiądź proszę. Jeśli masz ochotę na kawę, zaraz zaparzę. Martwię się o ciebie. Jesteś w zaawansowanej ciąży... - Yasemin posunie się do kłamstwa, by na chwilę wymknąć się z pokoju i wysłać Cihanowi wyniki badania krwi Beyzy.

Oszustka Beyza zdemaskowana przez Yasemin w 140 odcinku "Panna młoda"

Niespodziewanie w 140 odcinku "Panna młoda" Beyza wtargnie do kuchni i wyrwie Yasemin telefon z ręki. Nie zauważy, że lekarka zerwie jej bransoletkę, która upadnie na podłogę pod szafki kuchenne. To będzie dowód zbrodni Beyzy!

- Wyniki jednak przyszły! Chciałaś wysłać Cihanowi? - Tak! Nie jesteś w ciąży! Znalazłam w domu letnim twój fałszywy brzuszek! Wyniki to potwierdzają! Okłamałaś wszystkich, żeby rozdzielić Cihana i Hancer! - Nie przeszkodzisz mi! Dam rodzinie Develioglu wytęsknionego dziedzica! - Najpierw oddaj telefon! - Nie dostaniesz go! Puszczaj! - Jesteś naprawdę chora! Uratuję Cihana i Hancer przed tobą! - Nikomu nikt nie powiesz, bo pożałujesz! - Gra skończona! Wszyscy dowiedzą się o twoim kłamstwie! - Yasemin ucieknie przed Beyzą do salonu i wtedy zginie.

Oto jak zginie Yasemin w 140 odcinku "Panna młoda"! Beyza zostawi dowód zbrodni w mieszkaniu

Jak dojdzie do śmierci Yasemin w 140 odcinku "Panna młoda"? Beyza pociągnie za dywan, na którym będzie stała lekarka, a ta z ogromną siłą uderzy głową w podłogę. Chwilę później nie da już żadnego znaku życia. Leżąca w kałuży krwi Yasemin cały czas jednak będzie miała otwarte oczy. Beyza nie zrobi nic, by ją uratować przed śmiercią. Od razu wykasuje z telefonu Yasemin wiadomość do Cihana z wynikami badania krwi i zacznie wycierać swoje odciski palców pozostawione w mieszkaniu ofiary zbrodni.

- Coś ty zrobiła? Nic by się nie stało, gdybyś nie biegła do drzwi. To nie moja wina. To był wypadek... Wystarczyło usunąć wyniki badań... Usiłowałaś skrzywdzić moje dziecko. Żadna matka by na to nie pozwoliła. Kto podniesie rękę na mojego synka, zapłaci za to! Gdybyś nie wtrącała się w moje sprawy, mogłabyś nadal chodzić z tą brzydką torebką... - powie na odchodne morderczyni Yasemin.