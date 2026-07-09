Nowe romanse w M jak miłość po wakacjach? Szefowa Marcina nagle zainteresuje się Karskim?

Katarzyna Dąbrowska w „M jak miłość” nie rezygnuje z intryg. Domańska szuka nowych wyzwań

Przełożona głównego bohatera nie zamierza odpuszczać. Dotychczasowa postawa Chodakowskiego, który kategorycznie odrzuca jej zaloty, zadziała na panią prezes niczym płachta na byka. Kobieta otwarcie przyznawała, że trudne do zdobycia cele jedynie ją nakręcają. Ponieważ detektyw usilnie próbuje pozostać lojalny wobec Kamy, odgrywanej przez Michalinę Sosnę, niewykluczone, że uwaga bezwzględnej szefowej przeniesie się na zupełnie inną osobę w jego najbliższym otoczeniu.

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Wiele wskazuje na to, że w nowych epizodach to właśnie Krzysztof Kwiatkowski znajdzie się w centrum zainteresowania wpływowej bizneswoman. Opublikowane w mediach społecznościowych fotografie z planu potwierdzają, że Karski nawiąże bezpośredni kontakt z Domańską przy okazji prowadzonych przez nią interesów. Warto zauważyć, że w odróżnieniu od swojego wspólnika, detektyw jest obecnie mężczyzną do wzięcia. Zakończył małżeństwo z Kasią, a jego relacja z graną przez Magdalenę Turczeniewicz Martyną ma wciąż nieformalny charakter bez żadnych poważnych deklaracji i zobowiązań.

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Domańska nigdy nie ukrywała swojej słabości do atrakcyjnych mężczyzn oraz potrzeby bycia adorowaną. Z zapowiedzi wynika, że w powakacyjnych epizodach widzowie zobaczą wspólne sceny z udziałem obu detektywów i pani prezes. Bardzo możliwe, że zniechęcona ciągłymi odmowami ze strony pracownika, przełożona postanowi uwieść jego najbardziej zaufanego przyjaciela. Jak potoczą się losy tej skomplikowanej relacji, fani produkcji dowiedzą się dopiero z najnowszych odcinków emitowanych po przerwie wakacyjnej.

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