Panna młoda, odcinek 132: Sztuczny brzuch Beyzy trafi w ręce Hancer! A potem oszustka porwie żonę Cihana - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 132 - sobota, 27.06.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Finał 132 odcinka serialu "Panna młoda" dostarczy widzom sporo wrażeń i po raz kolejny udowodni, że Beyza potrafi umiejętnie wszystkimi manipulować, że wychodzi cało z najgorszej nawet opresji. Tylko sekundy będą ją dzieliły od tego, by Yasemin odkryła, że Beyza wcale nie jest w ciąży. Kiedy Cihan zabierze była żonę na badania do swojej przyjaciółki - lekarki, oszustka urządzi scenę w gabinecie. Oskarży Yasemin, że ma na jej punkcie obsesję, nie będzie chciała położyć się na łóżku, żeby ginekolożka przeprowadziła USG.

Tak Beyza wywinie się od badania u Yasemin w 132 odcinku "Panny młodej"

Zrządzeniem losu w 132 odcinku "Panny młodej" Yasemin dostanie pilne wezwanie do porodu innej pacjentki i Beyzie znów się uda! Jednak nie wszystko pójdzie zgodnie z jej planem, bo wracając do domu Cihan zakomunikuje byłej żonie, że oprócz dziecka nic ich nie łączy, że już jej nie kocha, zgodziła się na rozwód, a on układa sobie życie z Hancer. I nic tego nie zmieni.

Po tych słowach Cihana w 132 odcinku "Panny młodej" w głowie Beyzy zrodzi się chory plan, jak pozbyć się Hancer jak na zawsze. Z telefonu mężczyzny wyśle do rywalki SMS-: "Mam niespodziankę. Przyjdź do naszej kawiarni. Czekam."

Służąca Hancer i Cihana znajdzie sztuczny brzuch Beyzy w 132 odcinku "Panny młodej"

W momencie, kiedy Hancer odbierze wiadomość od ukochanego, służąca Saniye znajdzie sztuczny brzuch Beyzy, który ta zgubiła w letnim domku pary. Przekaże go pani domu, lecz Hancer nie zauważy w "dziwnej poduszce" nic podejrzanego.

- Na dole znalazłam coś takiego, nie wiem, czy to wyrzucić? - zapyta Saniye.

- Co to jest? Proszę zostawić na stole. Potem pomyślę... Teraz muszę wyjść. Cihan czeka. Chyba pani rozumie...

Hancer porwana przez Beyzę w 132 odcinku "Panny młodej"! Będzie chciała ją zabić

W oczekiwaniu na męża Hancer w 132 odcinku "Panny młodej" nawet nie pomyśli o sztucznym brzuchu Beyzy. Nagle przed letnim domem zaparkuje samochód "ciężarnej" oszustki.

- Co tu robisz? - żona Cihana nie będzie miała pojęcia, o co w tym wszystkim chodzi. Ale od razu wpadnie w pułapkę Beyzy!

- Nie pytaj, wsiadaj!

- Dlaczego?

- Nie wiem. Cihan chciał się spotkać. Potem zadzwonił do mnie

- Dlaczego sam nie przyjechał?

- Spytasz go o to. Chodź, nie ugryzę! Tak się mnie boisz?

- Nie boję się nikogo...

- Chyba nie do końca!

- Dokąd jedziemy? Gdzie on jest?

- Spokojnie, cierpliwości...

- Mów dokąd! Gdzie on jest?

- Nie ufasz mi?

- Bzdury gadasz! Gdzie jest Cihan? W porządku sama go spytam!

- Śmiało, oby odebrał...

Gdy coraz bardziej przerażona Hancer w 132 odcinku "Panny młodej" zadzwoni do Cihana, mąż nie odbierze połączenia, bo jego telefon będzie poza zasięgiem. Beyza rzuci w jej stronę lodowate spojrzenie. Mocniej naciśnie pedał gazu, by zrealizować do końca swój okrutny plan porwania i zabicia Hancer podczas upozorowanego wypadku...