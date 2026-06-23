Love is Blind. Smutne pożegnanie Darii i Filipa. Wcale nie jest tak kolorowo?

Daria i Filip z "Love is Blind" pożegnali się przed kamerą

Choć wielu fanów mogło zaniepokoić się tajemniczym nagraniem opublikowanym przez Darię, wszystko wskazuje na to, że w małżeństwie uczestników Love Is Blind wciąż układa się dobrze. Na instagramowym profilu Darii pojawiło się bowiem utrzymane w czarno-białej stylistyce wideo, na którym para żegna się w drzwiach. Małżonkowie długo się przytulają, po czym Filip wychodzi. Klimatyczne nagranie mogło wywołać małe poruszenie wśród internautów. Nie chodzi jednak o pożegnanie na zawsze.

Rozłąka to część ich codzienności

Okazuje się jednak, że smutne pożegnania są dla Darii i Filipa czymś zupełnie naturalnym. Uczestnik programu już w trakcie emisji zdradził, że pracuje jako steward. Jego zawód wiąże się z częstymi wyjazdami i wielodniową nieobecnością w domu. Kiedy wraca z kolejnych lotów, potrzebuje czasu na regenerację i odpoczynek. To z kolei nie zawsze jest łatwe dla Darii, która funkcjonuje według bardziej uporządkowanego rytmu dnia. Różnice w codziennym trybie życia bywały już źródłem nieporozumień między małżonkami, jednak para nauczyła się z nimi radzić.

Miłość przetrwała także po programie

Daria i Filip byli jedną z par, które zdecydowały się na ślub w pierwszej polskiej edycji "Love is Blind". Podczas reunion potwierdzili, że nadal są razem i kontynuują małżeństwo. Choć rozłąki i pożegnania stały się częścią ich codzienności, Daria nie ukrywa, że wspiera męża w rozwijaniu kariery. Z kolei Filip, mimo pracy w powietrzu i życia na walizkach, niezmiennie wraca do swojej ukochanej.

Wygląda więc na to, że czarno-białe nagranie nie zwiastuje końca związku, a jedynie pokazuje, że nawet wielka miłość musi czasem zmierzyć się z tęsknotą i chwilową rozłąką.