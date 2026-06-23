Ten objaw u psa to znak ostrzegawczy. Udar cieplny u czworonoga można łatwo przeoczyć

Psy radzą sobie z wysokimi temperaturami o wiele gorzej niż ludzie. Ich specyficzna fizjologia opiera się w dużej mierze na ziajaniu, przez co regulowanie ciepłoty ciała staje się dla nich niezwykle trudne.

Przegrzanie organizmu, a w konsekwencji udar cieplny, stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo. Dowiedz się, na jakie subtelne symptomy zwracać uwagę, aby błyskawicznie pomóc swojemu zwierzęciu.

Zdobądź wiedzę o najlepszych sposobach na obniżenie temperatury psa oraz zapoznaj się z listą czynności zakazanych. Dzięki temu ochronisz pupila przed dramatycznymi skutkami upałów.

Upały w Polsce mocno uderzają w zwierzęta domowe. Skąd biorą się te problemy?

Fala gorąca to niezwykle wyczerpujący czas dla naszych pupili. Nawet rutynowe wyjście na dwór może obciążyć organizm zwierzaka. Dlaczego psy znoszą wysokie temperatury znacznie gorzej niż ich właściciele? Odpowiedź kryje się w budowie ich ciał. Człowiek dysponuje milionami gruczołów potowych rozsianych na całej powierzchni skóry, podczas gdy u psów znajdują się one w zasadzie tylko na op opuszkach łap. Podstawowym sposobem na schłodzenie jest u nich ziajanie, polegające na intensywnym odparowywaniu wilgoci z pyska. Ten system jest jednak o wiele słabszy niż ludzkie pocenie się, a jego skuteczność drastycznie spada przy wysokiej wilgotności powietrza, która jeszcze bardziej blokuje proces oddawania nadmiaru ciepła.

W jaki sposób psy reagują na wysoką temperaturę?

Organizm psa w kontakcie z upałem wyzwala szereg reakcji fizjologicznych i behawioralnych, które mają za zadanie ustabilizować ciepłotę ciała. Najbardziej charakterystycznym odruchem jest intensywne zianie. Przyspieszony, płytki oddech pozwala zwierzakowi na odparowanie wody z dróg oddechowych i jamy ustnej. W efekcie krew przepływająca przez te rejony ulega schłodzeniu. Ponadto czworonóg będzie instynktownie poszukiwał cienia, chłodnego podłoża, takiego jak terakota czy posadzka w łazience, gdzie będzie mógł leżeć i tracić ciepło. W upalne dni psy mają znacznie większe pragnienie i tracą ochotę na ruch. Niestety, dość często ulegają niebezpiecznemu przegrzaniu, znanemu jako udar cieplny, który stanowi bezpośrednie zagrożenie ich życia. W jaki sposób go zidentyfikować?

Udar cieplny u psa na nagraniu. Właścicielka pokazała, na co uważać

Na Instagramie opublikowano wideo, które dokumentuje objawy udaru cieplnego u czworonoga. Właścicielka konta @na_psaurok podzieliła się momentem, w którym jej pupil gwałtownie zareagował na upał.

W związku z bardzo wysokimi temperaturami, chce przestrzec Was przed możliwym „przegrzaniem” psa. Filmik nagrałam kilka lat temu, jak Ali jeszcze był młodym i silnym psem. Akurat wtedy temperatura nie przekraczała 25 stopni, byliśmy w lesie gdy Ali wybiegł i tak oddychał, wiedziałam że coś jest nie tak, ale nie wiedziałam, że ten stan bardzo poważnie zagrażał życiu mojego psa. Mimo, że lecznice miałam dosłownie po drugiej stronie ulicy to lekarz powiedział, że istnieje szansa, że Ali tego nie przeżyje. Miał aż 41 stopni gorączki, dostał odrazu kroplówkę i zimne okłady… na całe szczęście wszystko skończyło się dobrze

- taki wpis zamieściła pod swoim filmem.

Jakie są objawy udaru cieplnego u psa?

Początkowe sygnały, że pies się przegrzewa:

Gwałtowne, bardzo płytkie ziajanie.

Wyraźnie utrudnione, głośne oddychanie.

Nadmierne ślinienie, z gęstą i lepką wydzieliną.

Dziąsła i język przybierające intensywnie czerwoną barwę.

Widoczne pobudzenie, ciągłe wiercenie się i problem ze znalezieniem odpowiedniej pozycji.

Wyczuwalnie rozpalona skóra.

Poważniejsze, zaawansowane stadium udaru:

Problemy z równowagą, osłabienie i potykanie się.

Wymioty, w których może pojawić się krew.

Ostra biegunka, nierzadko z krwią.

Drżenia całego ciała i pojedynczych partii mięśni.

Utrata przytomności lub omdlenia.

Sine zabarwienie dziąseł, wskazujące na brak tlenu.

Nieregularne i bardzo szybkie tętno.

Temperatura ciała przekraczająca 40-41 stopni Celsjusza.

Jak bezpiecznie schłodzić psa w upały?

Oprócz tradycyjnych sposobów, w sklepach znajdziemy wiele akcesoriów, które przyniosą psu ulgę podczas skwaru. Bardzo przydatne są specjalne maty chłodzące wypełnione żelem, które zaczynają działać, gdy zwierzak na nich usiądzie, i nie wymagają podłączania do prądu czy chowania do lodówki. Innym rozwiązaniem jest kamizelka chłodząca, którą polewa się wodą, by proces parowania obniżał temperaturę czworonoga na spacerze. Na podwórku doskonale sprawdzi się mały basen, w którym pupil będzie mógł bezpiecznie popluskać się w wodzie. Kategorycznie zabrania się obmywania przegrzanego psa lodowatą wodą, ponieważ taki szok termiczny może być tragiczny w skutkach. Właściwe postępowanie polega na zwilżaniu wodą letnią lub delikatnie chłodną karku, pachwin i opuszek łap zwierzęcia. Należy również zrezygnować z kagańców, które blokują swobodne ziajanie, będące podstawą psiej termoregulacji.

Upały w Polsce. Jak Polacy sobie z nimi radzą?