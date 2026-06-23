Polak na zakupach w internecie zmienia reguły gry – kupuje z planem, a nie pod wpływem chwili

Autor: Amazon / Materiały prasowe

Klienci w Polsce wyróżniają się na tle Europy wyjątkowo analitycznym podejściem do zakupów online. Jak wynika z badań HarrisX oraz ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna przeprowadzonych na zlecenie Amazon.pl, Polacy nie tylko porównują ceny i planują zakupy z wyprzedzeniem, ale też coraz częściej traktują subskrypcje jako narzędzie porządkujące codzienne wydatki.

Zbliżający się Prime Day na Amazon.pl wpisuje się w te nawyki. Wydarzenie potrwa cztery dni – od 23 do 26 czerwca – i obejmie dziesiątki tysięcy ofert w wielu kategoriach produktowych - od elektroniki, przez zabawki, książki, akcesoria do domu, po kosmetyki i letnie gadżety.

Polacy kupują z głową, nie pod wpływem impulsu

Dane z badań pokazują wyraźny obraz konsumenta, który nie działa pod wpływem chwili. Aż 74 procent Polaków porównuje ceny w różnych sklepach internetowych przed zakupem, a 67 procent świadomie ogranicza nieprzemyślane wydatki na zbędne produkty.

Subskrypcja jako narzędzie kontroli i spokoju

Polacy coraz częściej postrzegają subskrypcje jako sposób na uporządkowanie codziennych zakupów. Aż 72 procent badanych wskazuje, że daje im to poczucie kontroli, a 65 procent – redukcję stresu w sytuacjach nagłych zakupów.

Wśród najważniejszych oczekiwań wobec subskrypcji znajdują się bezpłatna dostawa (88 procent) oraz szybkość dostaw (84 procent). Jak pokazują dane, wygoda i przewidywalność stają się równie ważne jak cena.

W tym kontekście Amazon Prime odpowiada na potrzeby użytkowników, oferując szybkie i darmowe dostawy milionów produktów bez minimalnej wartości zamówienia.

– Klienci w Polsce to partnerzy o niezwykle wysokiej świadomości. Nie kupują pod wpływem nagłego impulsu, lecz precyzyjnie planują wydatki i uważnie weryfikują każdą promocję. Nasz coroczny festiwal okazji Prime Day w sklepie Amazon.pl został zaprojektowany tak, aby wspierać te strategiczne nawyki zakupowe. Wydarzenie, trwające w tym roku aż cztery dni, daje czas na spokojną analizę i podjęcie decyzji bez presji, a funkcje, takie jak "Obserwuj okazje" czy "Lista życzeń", ułatwiają wygodne śledzenie promocji. Z kolei subskrypcja Amazon Prime, gwarantująca szybką i darmową dostawę bez minimalnej kwoty zamówienia, daje kupującym coś niezwykle cennego – spokój i kontrolę. Prime Day pokazuje po raz kolejny, że nowoczesne rozwiązania i wyjątkowe okazje mogą idealnie współgrać z przemyślanymi wyborami – mówi Katarzyna Ciechanowska-Ciosk, dyrektorka zarządzająca Amazon.pl.

Autor: Amazon / Materiały prasowe

Prime Day 2026: cztery dni okazji i wydarzeń specjalnych

Tegoroczny Prime Day potrwa od 23 do 26 czerwca i obejmie dziesiątki tysięcy ofert w ponad 35 kategoriach. Wśród promowanych marek znajdą się m.in. Nike, Garmin, DJI, Sony, Philips, Bosch, LEGO, Hasbro, Barbie, Rimmel, Garnier, Kiko Milano oraz polskie marki takie jak NEONAIL, Wessper, Trefl czy Krosno.

Wydarzeniu towarzyszą także aktywacje specjalne:

Paczkomat Challenge

Gra miejska realizowana we współpracy z InPost potrwa do 7 lipcai obejmuje zagadki lokalizacyjne prowadzące do Paczkomatów w całej Polsce. Uczestnicy mogą zdobyć 150 paczek z produktami marek takich jak LEGO, Sony PlayStation, ASUS czy Kindle, a także polskich producentów, m.in. Wessper, NEONAIL i Trefl.

Prime Day Café w Poznaniu

W dniach 23–27 czerwca, podczas Malta Festival 2026, w Poznaniu działać będzie Prime Day Café – otwarta, letnia strefa Amazon.pl, w której świat offline spotyka się z doświadczeniem zakupów online. Zlokalizowana w Poznaniu w dn. 23-27 czerwca, podczas Malta Festival 2026, to przestrzeń odpoczynku, spotkań i rozrywki, w której odwiedzający w naturalny sposób odkrywają korzyści subskrypcji Amazon Prime i okazje Prime Day.

Prime Day Café działa jak wejście do sklepu Amazon.pl – zamiast przeglądać produkty na półkach, goście odkrywają je i „zamawiają" na miejscu. W strefie swoje atrakcje przygotowały polskie marki dostępne na Amazon.pl: Krosno, Trefl, Moya Matcha, NEONAIL, Bult, Play, Neboa i Wessper – od degustacji i warsztatów po gry rodzinne i personalizację produktów.

Jak dołączyć do Prime Day?

Prime Day dostępny jest wyłącznie dla klientów Amazon Prime. Użytkownicy mogą skorzystać z 30-dniowego bezpłatnego okresu próbnego na Amazon.pl/prime. Po jego zakończeniu subskrypcja kosztuje 69 zł rocznie lub 15,50 zł miesięcznie. W ramach usługi klienci otrzymują szybkie i darmowe dostawy milionów produktów, bez minimalnej wartości zamówienia, dostęp do Prime Video oraz do gier Amazon Luba.

Wniosek? Zakupy online w Polsce dawno przestały być przypadkiem – coraz częściej przypominają spokojnie rozpisany plan niż szybki strzał w ciemno. Prime Day tylko pomaga rozwijać ten trend, bo daje przestrzeń, żeby się rozejrzeć, porównać i faktycznie zdecydować o zakupie bez pośpiechu. A reszta? To już tylko decyzja o zakupie wymarzonego produktu i dobrze wybrany moment na kliknięcie "kup teraz".

Tekst sponsorowany