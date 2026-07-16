Panna młoda. Hancer wyzna prawdę o ciąży w kluczowym momencie, żeby ratować Meliha - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-07-16 16:01

Widzowie tureckiej telenoweli "Panna młoda" będą musieli poczekać na przełomowy moment. Dopiero w sierpniu Cihan usłyszy od Hancer informację o ciąży. Zanim jednak była żona potwierdzi, że nie doszło do zdrady, zazdrosny biznesmen niemal doprowadzi do tragedii z udziałem Meliha, którego weźmie za ojca dziecka. Zobacz, co wydarzy się w zbliżających się odcinkach.

Płacząca Hancer z serialu Panna młoda patrzy na Cihana. O jej wyznaniu o ciąży przeczytasz na Eska.
Autor: Gelin/ Behind the Veil/ YouTube/ Materiały prasowe Panna młoda. Cihan, Hancer

Tajemnica ciąży w "Pannie młodej". Cihan podejrzewa Meliha

Pod koniec lipca fani serialu "Panna młoda" zobaczą, jak Cihan dowiaduje się o ciąży Hancer. W 157. odcinku kobieta zasłabnie, a jej były mąż przetransportuje ją do placówki medycznej. Choć prawda wyjdzie na jaw, biznesmen nabierze przekonania, że to nie on spłodził potomka. W tym samym czasie Hancer zaplanuje ucieczkę ze Stambułu, by przed porodem osiąść na prowincji. Skorzysta z finansowego wsparcia Meliha, by odciąć się od Cihana.

Owładnięty paranoją mężczyzna nie odpuści tematu. W kolejnych epizodach zacznie intensywnie ustalać tożsamość ojca. W rozmowie z Enginem wykluczy własne ojcostwo, całkowicie zapominając o wspólnie spędzonej nocy przed sfinalizowaniem rozwodu.

Cihan szybko wyciągnie wnioski, obserwując zażyłość Hancer i Meliha. Ich bliska przyjaźń stanie się dla niego dowodem zdrady i dowodem na to, że to rywal zostanie ojcem.

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Dramatyczne sceny w 164. odcinku "Panny młodej". Hancer trafia do szpitala

Początek sierpnia przyniesie ogromne napięcie. W 162. odcinku (zaplanowanym na 4 sierpnia 2026 r.) Cemil spróbuje zmusić ciężarną siostrę do aranżowanego ślubu. Z pomocą Meliha Hancer ucieknie, co doprowadzi Cemila do ostateczności. Przekonany, że siostra schroniła się u Cihana, postanowi podpalić posiadłość rodu Develioglu.

Prawdziwy dramat rozegra się jednak w 164. odcinku serialu "Panna młoda". Hancer zacznie krwawić i straci przytomność. Znajdzie ją Cihan, który natychmiast przewiezie kobietę do szpitala. Lekarzom uda się ocalić dziecko, ale ten incydent nie zmieni nastawienia biznesmena, wciąż odrzucającego swoje ojcostwo.

Prawda o dziecku Hancer w "Pannie młodej". Konfrontacja z pistoletem

W sierpniowych odcinkach zobaczymy, jak Hancer zapisze prawdę o dziecku w notatniku, który zostawi na biurku byłego męża. Cihan jednak nie zdąży przeczytać wiadomości, gdyż dowie się, że Melih przebywa z Hancer w starym domu. W rzeczywistości mężczyzna złoży wizytę Sinem, by spotkać się z narzeczoną.

Zdezorientowany i rozwścieczony Cihan uzna, że Melih przyszedł po jego byłą żonę. Wywiąże się szarpanina, po której biznesmen wywlecze rywala na zewnątrz i przystawi mu broń do głowy. Zdesperowana Hancer przerwie to szaleństwo jednym zdaniem. Wykrzyczy, że to Cihan jest ojcem jej dziecka, a następnie przyłoży dłoń mężczyzny do swojego brzucha, by uświadomić mu, że wciąż łączy ich owoc dawnego uczucia.

Panna młoda. Ciężarna Hancer powie Cihanowi, że urodzi jego dziecko, kiedy będzie chciał zabić Meliha. Na ten odcinek trzeba długo czekać - ZDJĘCIA
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