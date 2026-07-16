Panna młoda. Hancer wyzna prawdę o ciąży w kluczowym momencie, żeby ratować Meliha - ZDJĘCIA

Tajemnica ciąży w "Pannie młodej". Cihan podejrzewa Meliha

Pod koniec lipca fani serialu "Panna młoda" zobaczą, jak Cihan dowiaduje się o ciąży Hancer. W 157. odcinku kobieta zasłabnie, a jej były mąż przetransportuje ją do placówki medycznej. Choć prawda wyjdzie na jaw, biznesmen nabierze przekonania, że to nie on spłodził potomka. W tym samym czasie Hancer zaplanuje ucieczkę ze Stambułu, by przed porodem osiąść na prowincji. Skorzysta z finansowego wsparcia Meliha, by odciąć się od Cihana.

Owładnięty paranoją mężczyzna nie odpuści tematu. W kolejnych epizodach zacznie intensywnie ustalać tożsamość ojca. W rozmowie z Enginem wykluczy własne ojcostwo, całkowicie zapominając o wspólnie spędzonej nocy przed sfinalizowaniem rozwodu.

Cihan szybko wyciągnie wnioski, obserwując zażyłość Hancer i Meliha. Ich bliska przyjaźń stanie się dla niego dowodem zdrady i dowodem na to, że to rywal zostanie ojcem.

Dramatyczne sceny w 164. odcinku "Panny młodej". Hancer trafia do szpitala

Początek sierpnia przyniesie ogromne napięcie. W 162. odcinku (zaplanowanym na 4 sierpnia 2026 r.) Cemil spróbuje zmusić ciężarną siostrę do aranżowanego ślubu. Z pomocą Meliha Hancer ucieknie, co doprowadzi Cemila do ostateczności. Przekonany, że siostra schroniła się u Cihana, postanowi podpalić posiadłość rodu Develioglu.

Prawdziwy dramat rozegra się jednak w 164. odcinku serialu "Panna młoda". Hancer zacznie krwawić i straci przytomność. Znajdzie ją Cihan, który natychmiast przewiezie kobietę do szpitala. Lekarzom uda się ocalić dziecko, ale ten incydent nie zmieni nastawienia biznesmena, wciąż odrzucającego swoje ojcostwo.

Prawda o dziecku Hancer w "Pannie młodej". Konfrontacja z pistoletem

W sierpniowych odcinkach zobaczymy, jak Hancer zapisze prawdę o dziecku w notatniku, który zostawi na biurku byłego męża. Cihan jednak nie zdąży przeczytać wiadomości, gdyż dowie się, że Melih przebywa z Hancer w starym domu. W rzeczywistości mężczyzna złoży wizytę Sinem, by spotkać się z narzeczoną.

Zdezorientowany i rozwścieczony Cihan uzna, że Melih przyszedł po jego byłą żonę. Wywiąże się szarpanina, po której biznesmen wywlecze rywala na zewnątrz i przystawi mu broń do głowy. Zdesperowana Hancer przerwie to szaleństwo jednym zdaniem. Wykrzyczy, że to Cihan jest ojcem jej dziecka, a następnie przyłoży dłoń mężczyzny do swojego brzucha, by uświadomić mu, że wciąż łączy ich owoc dawnego uczucia.