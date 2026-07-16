Polacy pokonali Czechów w ME U-20. Utrzymali się w elicie

Utrzymanie w Dywizji A

Biało-czerwoni wygrali z Czechami 90:83 w turnieju w Słowenii. Prowadzili nawet 22 punktami, dominując zbiórki (54:40) i notując więcej asyst od rywali. Zoran Milicić był liderem zespołu z dorobkiem 20 punktów, do których dołożył pięć zbiórek i asyst.

Znakomity mecz rozegrał również Iwo Baganc, notując double-double – 19 punktów i 10 zbiórek. Mistrz Polski w barwach Legii Warszawa, Błażej Czapla, wsparł drużynę zdobywając 16 punktów i zaliczając 7 asyst.

Trudna droga do walki o 9. miejsce

Polacy przegrali wcześniej wszystkie mecze w fazie grupowej. Ulegli Serbii (67:84), Łotwie (68:77) i Litwie (67:112). W środowym spotkaniu w 1/16 finału biało-czerwoni po wyrównanym starciu przegrali z Francją 79:90 i tym samym stracili szansę na awans do ćwierćfinału.

W najbliższą sobotę kadra zagra pierwszy mecz w walce o pozycje 9-12. Ich przeciwnikami będzie przegrany z pary Litwa - Belgia. Warto zaznaczyć, że w zeszłym roku w Gdyni (2024) Polacy wywalczyli ósme miejsce, a rok wcześniej na Krecie ukończyli zmagania na 10. lokacie. W niedzielę zakończą się mistrzostwa.