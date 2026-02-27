"Pani Garcia i jej córki", odc. 78, 79, 80, 81, 82 - streszczenia ostatnich odcinków. Co wydarzy się 2-6 marca 2026?

"Pani Garcia i jej córki" to meksykańska telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. O czym opowiada? Ofelia García marzy o bogactwie i widzi w córkach szansę na lepsze życie. Mar jest piękna, lecz bez sukcesów, ma zostać gwiazdą. Valeria, skromna i odpowiedzialna, pracuje na utrzymanie rodziny i nie zgadza się z matką. W tym samym czasie rodzina Portilla, potentaci tekstylni, po śmierci matriarchini przechodzi kryzys. Gdy Ofelia zatrudnia się w ich domu, próbuje wypromować Mar jako twarz nowej kolekcji. Los jednak zbliża Valerię do braci Portilla – Artura i Nicolasa – a uczucia, rywalizacja i tajemnice odmieniają życie obu rodzin... Jak potoczą się losy bohaterów w kolejnych odcinkach? Przekonaj się niżej!

ZOBACZ TAKŻE: Ana Brenda grała główne role w telenowelach "Dzikie serce" i "Zakazane uczucie". Jak się zmieniła? Niedawno została mamą! [ZDJĘCIA]

"Pani Garcia i jej córki", odc. 78 - streszczenie. Poniedziałek, 2.03.2026

Arturo nie może znieść myśli, że Valeria i Nicolás coś do siebie czują, i konfrontuje się z nimi. Czy Arturo zrozumie powód, który doprowadził ich do zakochania się w sobie? Z kolei Leonardo, zdecydowany zdemaskować swoją żonę, zamierza poszukać świadków.

Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień jest nie do poznania!

"Pani Garcia i jej córki", odc. 79 - streszczenie. Wtorek, 3.03.2026

Valeria staje się celem ataków Camili i Rocío i próbuje wyjaśnić całą sytuację. Tymczasem Leonardo zebrał już potrzebne informacje i ma niespodziankę dla Pauli. Czego ona dotyczy?

"Pani Garcia i jej córki", odc. 80 - streszczenie. Środa, 4.03.2026

Paula zostaje pozwana przez Leonarda i trafia do więzienia. Co zrobi Paula, aby uniknąć uwięzienia? Tymczasem Arturo i Valeria, spokojniejsi, rozmawiają o swoich uczuciach. Czy sądzisz, że Arturo wybaczy zdradę Valerii?

"Pani Garcia i jej córki", odc. 81 - streszczenie. Czwartek, 5.03.2026

Co stanie się z Mar? Czy będzie gotowa powiedzieć Juanowi całą prawdę? Czy bracia Portilla wybaczą swojemu ojcu?

"Pani Garcia i jej córki", odc. 82 - streszczenie. Piątek, 6.03.2026

Kogo Valeria wybierze, aby spełnić swoje marzenie o miłości – Artura czy Nicolása?

"Pani Garcia i jej córki" - obsada

W serialu występują:

María Sorté - Ofelia García

Guillermo García Cantú - Luis Portilla

Ela Velden - Mar Sánchez García

Oka Giner - Valeria Sánchez García

Brandon Peniche - Arturo Portilla

Juan Diego Covarrubias - Leonardo Portilla

Emmanuel Palomares - Nicolás Portilla

Mónica Dionne - Graciela Portilla

Geraldine Bazán - Paula Escalante de Portilla

Álex Perea - Juan Chávez

Luis Gatica - Jacinto Chávez

Roxana Castellanos - Susana Guzmán

Macarena Miguel - Camila Portilla

Alejandra Jurado - Amparo

Claudia Bouza - Priscila Góngora

Nuria Bages - Rocío Lara