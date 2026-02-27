"Akacjowa 38" - co wydarzy się w marcu 2026? Mamy 5 spoilerów!

"Akacjowa 38" - choroba po darmowej czekoladzie

Podczas uroczystego otwarcia kawiarni La Deliciosa Inigo i Flora częstują mieszkańców dzielnicy darmową czekoladą. Wkrótce okazuje się, że napój wywołuje u wszystkich silne bóle brzucha i zatrucia. Choruje niemal cała okolica, a jedyną osobą, której żołądek wytrzymuje, jest Servando. Właściciele lokalu dostają mandat od miasta, psują ekspres do kawy i muszą mierzyć się z gniewem klientów oraz pustą kawiarnią.

"Akacjowa 38" - porwanie Fabiany i groźby porywacza

Fabiana zostaje uprowadzona przy pomocy Carmen. Porywacz grozi, że jeśli ktoś spróbuje ją odnaleźć, zabije wszystkich jej bliskich. Kobieta przeżywa chwile skrajnego strachu i niepewności, nie wiedząc, czy jeszcze zobaczy swoich przyjaciół z Akacjowej. Po pewnym czasie udaje jej się wrócić do domu, lecz wydarzenie pozostawia po sobie napięcie i wzajemne oskarżenia między mieszkańcami.

"Akacjowa 38" - miłość pułkownika Valverde i Silvii Reyes

Pułkownik Arturo Valverde zakochuje się w Silvii Reyes. Kobieta znika na pewien czas, a on gorączkowo jej poszukuje. Gdy w końcu się odnajdują, Silvia trzyma go na dystans i zapowiada, że wystawi go na wiele prób. Jednocześnie zdobywa sławę jako znakomita szermierzka, wygrywając turniej w Ateneo. Ich relacja wzbudza ogromną ciekawość wśród służby i mieszkańców.

"Akacjowa 38" - tajemnica choroby Diega

Lekarz informuje Jaimego, że Diego jest śmiertelnie chory. Później okazuje się, że Jaime sam umiera na niewyleczalne zatrucie ołowiem. Diego, przekonany o własnej rychłej śmierci, zaczyna się wycofywać i wyznaje Huertas, że dla dobra Blanki powinien ją opuścić. Blanca zauważa jego nagłą zmianę nastroju, lecz nie zna prawdziwej przyczyny jego zachowania.

"Akacjowa 38" - nielegalne interesy w La Deliciosa

Po początkowych porażkach Inigo i Flora zaczynają organizować w kawiarni spotkania literatów i huczne przyjęcia. W tajemnicy sprzedają gościom alkohole, cygara hawańskie i inne towary z przemytu. Lokal szybko staje się popularny, a właściciele przekupują cennymi prezentami sąsiadów, by zachowali milczenie. Jedynie dociekliwa Susana podejrzewa, że w La Deliciosa dzieje się coś podejrzanego.