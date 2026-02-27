"Akacjowa 38" - co wydarzy się w marcu 2026? Mamy 5 spoilerów!

2026-02-27

W marcu 2026 roku serial "Akacjowa 38" przyniesie widzom wiele emocji oraz nieoczekiwanych wydarzeń. Miłośnicy tej popularnej hiszpańskiej telenoweli mogą przygotować się na zaskakujące zwroty akcji oraz trudne, dramatyczne decyzje podejmowane przez bohaterów. Oto spoilery z marcowych odcinków "Akacjowej 38".

"Akacjowa 38" - choroba po darmowej czekoladzie

Podczas uroczystego otwarcia kawiarni La Deliciosa Inigo i Flora częstują mieszkańców dzielnicy darmową czekoladą. Wkrótce okazuje się, że napój wywołuje u wszystkich silne bóle brzucha i zatrucia. Choruje niemal cała okolica, a jedyną osobą, której żołądek wytrzymuje, jest Servando. Właściciele lokalu dostają mandat od miasta, psują ekspres do kawy i muszą mierzyć się z gniewem klientów oraz pustą kawiarnią.

"Akacjowa 38" - porwanie Fabiany i groźby porywacza

Fabiana zostaje uprowadzona przy pomocy Carmen. Porywacz grozi, że jeśli ktoś spróbuje ją odnaleźć, zabije wszystkich jej bliskich. Kobieta przeżywa chwile skrajnego strachu i niepewności, nie wiedząc, czy jeszcze zobaczy swoich przyjaciół z Akacjowej. Po pewnym czasie udaje jej się wrócić do domu, lecz wydarzenie pozostawia po sobie napięcie i wzajemne oskarżenia między mieszkańcami.

"Akacjowa 38" - miłość pułkownika Valverde i Silvii Reyes

Pułkownik Arturo Valverde zakochuje się w Silvii Reyes. Kobieta znika na pewien czas, a on gorączkowo jej poszukuje. Gdy w końcu się odnajdują, Silvia trzyma go na dystans i zapowiada, że wystawi go na wiele prób. Jednocześnie zdobywa sławę jako znakomita szermierzka, wygrywając turniej w Ateneo. Ich relacja wzbudza ogromną ciekawość wśród służby i mieszkańców.

"Akacjowa 38" - tajemnica choroby Diega

Lekarz informuje Jaimego, że Diego jest śmiertelnie chory. Później okazuje się, że Jaime sam umiera na niewyleczalne zatrucie ołowiem. Diego, przekonany o własnej rychłej śmierci, zaczyna się wycofywać i wyznaje Huertas, że dla dobra Blanki powinien ją opuścić. Blanca zauważa jego nagłą zmianę nastroju, lecz nie zna prawdziwej przyczyny jego zachowania.

"Akacjowa 38" - nielegalne interesy w La Deliciosa

Po początkowych porażkach Inigo i Flora zaczynają organizować w kawiarni spotkania literatów i huczne przyjęcia. W tajemnicy sprzedają gościom alkohole, cygara hawańskie i inne towary z przemytu. Lokal szybko staje się popularny, a właściciele przekupują cennymi prezentami sąsiadów, by zachowali milczenie. Jedynie dociekliwa Susana podejrzewa, że w La Deliciosa dzieje się coś podejrzanego.

