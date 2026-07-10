Pamiętacie nieślubną córkę Pawlaka z "Kochaj albo rzuć"? Tak po latach wygląda aktorka, która wcieliła się w Shirley

W trzeciej części kultowej polskiej trylogii w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego niezapomniani Władysław Kargul (Władysław Hańcza) i Kazimierz Pawlak (Wacław Kowalski) z Anią Pawlakówną (Anna Dymna), wyruszają do USA, a dokładnie do Chicago, aby odwiedzić brata Pawlaka - Johna, który przed laty wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Niestety, na miejscu dowiadują się, że John zmarł. To właśnie wtedy w "Kochaj albo rzuć" pojawia się postać, która wniosła do filmu powiew świeżości i egzotyki - nieślubna córka Johna, Shirley. W tę rolę wcieliła się Duchyll Martin Smith, amerykańska aktorka, która debiutowała zaledwie rok wcześniej w amerykańskiej produkcji "The Monkey Hu$tle".

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Zagrała nieślubną córkę Pawlaka w "Kochaj albo rzuć". Co dziś robi Duchyll Martin Smith?

Duchyll Martin Smith urodziła się w stanie Illinois, i zanim wystąpiła w "Kochaj albo rzuć" nie miała zbyt wielkiego doświadczenia aktorskiego. Jej jedyną rolą w tamtym okresie była kreacja we wspomnianej komedii. Okoliczności, w jakich otrzymała angaż do kultowej polskiej produkcji, nie są do końca znane, jednak swoim urokiem, charyzmą i niebanalną urodą podbiła serca polskiej widowni. Co ciekawe, po występie w "Kochaj albo rzuć", Duchyll Martin Smith kontynuowała karierę aktorską w Stanach Zjednoczonych, jednak porzuciła kino i skupiła się na graniu w teatrze. Występowała głównie na deskach teatrów chickagowskich, a po raz kolejny na dużym ekranie pojawiła się dopiero w 2010 roku w produkcji "Innocent". Duchyll Martin Smith nie jest aktywna w mediach społecznościowych. Jakiś czas temu dodała kilka filmów na YouTube, na których prezentuje swoją pielęgnacyjną rutynę.

Zajrzyjcie do galerii i sprawdźcie, jak po latach wygląda Duchyll Martin Smith, która przed laty wcieliła się w rolę Shirley w "Kochaj albo rzuć".