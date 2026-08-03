M jak miłość. Iwona szykuje się na śmierć, a wściekła Aneta bierze sprawy w swoje ręce

„M jak miłość”: Iwona odwiedza szpital. Aneta w szoku po słowach seniorki

Dla młodej lekarki niespodziewane zjawienie się matki w pracy będzie początkowo wyglądać na rutynowe odwiedziny. Aneta z góry założy, że to po prostu szybka pogawędka w przerwie od pacjentów. Seniorka porzuci jednak wszelkie wstępy i błyskawicznie zaskoczy córkę ponurym wyznaniem.

– Musimy pilnie porozmawiać. Zajmę ci tylko chwilkę, idę właśnie do notariusza… – rzuci krótko na przywitanie.

Kobieta wytłumaczy wprost, że pragnie jak najszybciej oficjalnie zapisać zgromadzony dobytek, by uregulować kwestie finansowe przed ostatecznym pożegnaniem.

– Wzięłam się za wiosenne porządki i pomyślałam, że najwyższa pora… spisać testament – doda stanowczo Iwona.

Kompletnie zdezorientowana Chodakowska zacznie drążyć, skąd nagle wziął się ten dramatyczny pośpiech, po czym usłyszy historię mrożącą krew w żyłach.

Przerażające wizje w "M jak miłość". Seniorka boi się klątwy i złych znaków

Bohaterka wytłumaczy córce, że początek kwietnia kojarzy jej się z mroczną i nieprzerwaną serią rodzinnych dramatów. Wymieni w tym kontekście utratę pierwszego męża, ciężki wypadek trzeciego partnera, nagły atak serca wuja oraz niebezpieczny upadek ojca z wierzchowca. Według niej takie zagęszczenie tragedii w jednym miesiącu wyklucza przypadek.

– Początek kwietnia w naszej rodzinie jest zawsze strasznie pechowy – oświadczy z pełną powagą.

Oprócz tego starszą panią zaczną prześladować rzekome sygnały z zaświatów. Złowrogi sen o niedziałającym czasomierzu oraz zbita tafla lustra upewnią Iwonę, że to jej ostatnie chwile na ziemi.

– Góra od wczoraj daje mi sygnały, że zaraz pożegnam się z tym światem… – stwierdzi ponuro.

Młoda lekarka nie da wiary tym irracjonalnym lękom i spróbuje sprowadzić ją na ziemię:

– Dość, wystarczy. Czy ty już całkiem zwariowałaś?

Aneta wymyśla plan w "M jak miłość". Zaprosi matkę i Jerzego na kolację

Gdy stanowcza wymiana zdań nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, Aneta postanowi zmienić podejście do roztrzęsionej matki. Młoda lekarka zaprosi Iwonę oraz Jerzego (Karol Strasburger) na wieczorny posiłek, żywiąc wielką nadzieję, że ciepła, domowa atmosfera ostudzi makabryczne zapędy.

– Wpadnijcie dziś z Jerzym na kolację i spokojnie porozmawiamy” – zaproponuje koncyliacyjnie.

Mimo tych starań, seniorka nie zrezygnuje ze swoich mrocznych zamiarów i przed opuszczeniem szpitalnego korytarza wymieni córce cenne pamiątki po przodkach, które ta powinna odziedziczyć:

– Cała biżuteria i nasza rodowa zastawa jest twoja….

Choć po wyjściu Iwony Olek (Maurycy Popiel) skomentuje wszystko z przymrużeniem oka, zmartwiona Aneta uzna, że sytuacja wymyka się spod kontroli i wymyśli własną strategię:

– Martwię się o nią. To moja mama, muszę o nią zadbać i coś mi chyba wpadło do głowy….

Odcinek 1938 "M jak miłość": Data emisji w TVP2. Kiedy oglądać?

Stacja TVP2 zaplanowała wyświetlenie tego obfitującego w napięcie 1938. odcinka "M jak miłość" tuż po zakończeniu letniej ramówki. Według wstępnych założeń epizod trafi na antenę 8 września, w drugi wtorek miesiąca. To właśnie tego wieczoru fani serialu dowiedzą się ostatecznie, czy chytry plan wymyślony przez Anetę przyniesie skutek i odpędzi od jej matki najczarniejsze scenariusze.

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