"Outlander: Krew z krwi". Ile odcinków liczy 2. sezon serialu i kiedy premiera finału? (ROZPISKA)

Kontynuacja historii pełnej miłości i tajemnic wróciła do HBO Max. Nowe odcinki drugiego sezonu serialu "Outlander: Krew z krwi" będą się pojawiać na platformie co tydzień (z jedną przerwą), aż do finału pod koniec listopada.

"Outlander: Krew z krwi" - co się wydarzy w 2. sezonie?

W drugim sezonie serialu "Outlander: Krew z krwi" Ellen, Brian, Julia i Henry walczą nie tylko o siebie nawzajem, ale także o przyszłość szkockich Highlandów. Gdy na jaw wychodzą kolejne sekrety, los ponownie wystawia obie młode pary na ciężką próbę. Rozdzieleni przez siły, nad którymi nie mają kontroli, będą musieli odnaleźć drogę do siebie w czasie, gdy każdy klan opowiada się po jednej ze stron powstania jakobickiego.

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"Outlander: Krew z krwi" - obsada

Główne role kreują Harriet Slater jako Ellen MacKenzie, Jamie Roy jako Brian Fraser, Hermione Corfield jako Julia Moriston oraz Jeremy Irvine jako Henry Beauchamp. W obsadzie znaleźli się również: Tony Curran jako Lord Simon Lovat, Seamus McLean Ross jako Colum MacKenzie, Sam Retford jako Dougal MacKenzie, Rory Alexander jako Murtagh Fitzgibbons Fraser i Conor MacNeill jako Ned Gowan.

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"Outlander: Krew z krwi" - ile odcinków liczy 2. sezon i kiedy finał? (harmonogram premier)

Nowe odcinki serialu "Outlander: Krew z krwi" ukazują się w soboty i będzie ich łącznie dziesięć. Pierwszy zadebiutował w serwisie HBO Max w sobotę 29 września, a ostatni obejrzymy pod koniec listopada. Dokładny harmonogram premier odcinków prezentuje się następująco:

"Outlander: Krew z krwi", 2. sezon, 1. odcinek - premiera 19 września,

"Outlander: Krew z krwi", 2. sezon, 2. odcinek - premiera 26 września,

"Outlander: Krew z krwi", 2. sezon, 3. odcinek - premiera 3 października,

"Outlander: Krew z krwi", 2. sezon, 4. odcinek - premiera 10 października,

"Outlander: Krew z krwi", 2. sezon, 5. odcinek - premiera 17 października,

"Outlander: Krew z krwi", 2. sezon, 6. odcinek - premiera 24 października,

"Outlander: Krew z krwi", 2. sezon, 7. odcinek - premiera 31 października,

"Outlander: Krew z krwi", 2. sezon, 8. odcinek - premiera 7 listopada,

"Outlander: Krew z krwi", 2. sezon, 9. odcinek - premiera 21 listopada,

"Outlander: Krew z krwi", 2. sezon, 10. odcinek - premiera 28 listopada.

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