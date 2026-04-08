Oscary 2027 - kiedy poznamy nominacje? Kiedy gala? Poznaliśmy daty przyszłych edycji Nagród Akademii

Podczas tegorocznych Oscarów do historii przeszli "Grzesznicy", jako film z rekordową liczbą nominacji w blisko stuletnich dziejach Nagród Akademii. To jednak produkcja "Jedna bitwa po drugiej" zdobyła tym razem najwięcej nagród. Kto sięgnie po najbardziej prestiżowe statuetki światowego kina w przyszłym roku? Znamy już oficjalną datę ogłoszenia nominacji i wręczenia nagród po raz 99. To jednak nie wszystko, co już dziś wiemy o przyszłości Oscarów...

Akademia ogłasza: kiedy odbędą się Oscary 2027?

Amerykańska Akademia Filmowa i stacja ABC oficjalnie potwierdziły ustalenia w sprawie przyszłorocznej, a także kolejnej - jubileuszowej odsłony Nagród Akademii. Oscary 2027 odbędą się w niedzielę 14 marca, czyli w terminie zbliżonym do tegorocznego. Z kolei w 2028 roku setna gala Oscarów będzie przeprowadzona 5 marca.

Oscary 2027 - nominacje. Kiedy lista?

Organizatorzy opublikowali też harmonogram najbliższej edycji. Termin nadsyłania zgłoszeń do głównych kategorii upłynie w czwartek, 12 listopada 2026 roku. Shortlisty w poszczególnych kategoriach ujrzą światło dzienne 15 grudnia, natomiast ostateczne nominacje poznamy tradycyjnie po Nowym Roku. Listy nominowanych dzieł i artystów Akademia zamierza ujawnić w czwartek, 21 stycznia.

Conan O'Brien spisuje się jako gospodarz. Czy poprowadzi galę trzeci raz z rzędu?

Nie wiadomo póki co, kto poprowadzi Oscary w przyszłym roku. Z wielkim uznaniem spotkał się podczas dwóch ostatnich ceremonii prezenter i komik Conan O'Brien. Galę w 2025 i 2026 roku oglądało więcej widzów w porównaniu z poprzednimi edycjami, jednak miłośnicy kina spodziewali się, że aktualny sztab producencki Oscarów będzie chciał co roku zmieniać gospodarza. Jeśli za rok O'Brien poprowadzi galę trzeci raz z rzędu, będzie pierwszym takim przypadkiem od Billy'ego Crystala, który pełnił tę rolę przez cztery lata: od 1990 do 1993 roku.

Rewolucja na Oscarach! Znikną z telewizji i nie będą się odbywać w Hollywood

Mimo że póki co poznaliśmy jedynie daty 99. i 100. gali Oscarów, zaplanowanych na marzec 2027 i 2028 roku, to Akademia ma też dalej idące plany. 101. ceremonia w roku 2029 zniknie z anteny telewizji ABC i będzie transmitowana na cały świat poprzez platformę YouTube. Zmieni się też miejsce gali. Zamiast Dolby Theatre w Hollywood sercem prestiżowych nagród filmowych stanie się Peacock Theater w centrum Los Angeles, jedna z największych sal widowiskowych w Stanach Zjednoczonych.

