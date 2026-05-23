47-letnia Sylwia Dekiert odsłania brzuch na siłowni. Dziennikarka zachwyciła formą

- Sylwia Dekiert opublikowała kadry z sali treningowej, na których wyraźnie widać jej imponującą muskulaturę.
- Gwiazda TVP wprost przyznaje, że „Nie wyobrażam sobie już życia bez tych przyjemności", odnosząc się do regularnego wysiłku fizycznego.
- Odważne ujęcia prezenterki sportowej można zobaczyć w dołączonym do artykułu zestawieniu.
Nowe fotografie prezenterki stacji TVP Sylwii Dekiert wywołały ogromne poruszenie w mediach społecznościowych. Znana dziennikarka pozowała przed obiektywem w przylegających do ciała ciemnych spodniach sportowych oraz topie, który zalotnie uniosła. Taki ruch pozwolił jej wyeksponować płaski brzuch z wyraźnie zarysowanym kaloryferem oraz niezwykle smukłą talię, co błyskawicznie spotkało się z lawiną pochlebstw ze strony kibiców.
„Poćwiczone. Można zacząć weekend" – napisała krótko Sylwia Dekiert, podsumowując swoją ostatnią wizytę w centrum fitness, co szybko wywołało falę zachwytu wśród jej internetowych obserwatorów.
Mimo upływu lat popularna prezenterka prezentuje formę, która spokojnie pozwoliłaby jej na udział w profesjonalnych zmaganiach sylwetkowych. Idealnie wypracowane proporcje ciała idą u niej w parze z ogromnym urokiem osobistym. Jej niezwykle wysportowana sylwetka budzi podziw u wielu mężczyzn, podczas gdy dla żeńskiej części publiczności stała się silnym bodźcem do rozpoczęcia własnej przygody ze sportem.
Czas na siłowni czyli moje chwile dla siebie. Treningi wciśnięte między pracę a domowe obowiązki, ale po 5 latach regularnych ćwiczeń, nie wyobrażam sobie już życia bez tych przyjemności. Szacunek dla Trenera, który znosi moje fochy, kiedy mam robić rozpiętki - komentowała ciężkie treningi Sylwia Dekiert