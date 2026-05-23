Liga NBA. Thunder górą w finale Konferencji Zachodniej, co ze Spurs?

Skład Spurs i Thunder w finale Konferencji

Początek spotkania przyniósł zaskoczenie, gdy San Antonio Spurs zdominowali parkiet, prowadząc 15:0 już po trzech minutach gry. Mimo braku Jalena Williamsa w składzie Thunder, obrońcy tytułu z Oklahomy szybko zareagowali na niekorzystny start. Dylan Harper powrócił do składu Spurs po kontuzji, a De’Aaron Fox zadebiutował w tej serii, co jednak nie wystarczyło do utrzymania przewagi zespołu gospodarzy.

Wprowadzenie zmienników, takich jak Cason Wallace, Jaylin Williams oraz Alex Caruso, odmieniło dynamikę meczu dla Thunder. Dzięki ich punktom, przewaga Spurs szybko zmalała do 27:24, a następnie Oklahoma City Thunder zanotowali serię 11:0, obejmując prowadzenie 35:31. Na przerwę Thunder schodzili z siedmiopunktowym prowadzeniem, kontrolując przebieg rywalizacji.

Thunder kontrolują przebieg meczu, Spurs gonią wynik

Na początku trzeciej kwarty Thunder powiększyli prowadzenie do 12 punktów, wykazując się dużą skutecznością. Koszykarze Spurs, Julian Champagnie i Stephon Castle, podjęli próby odrobienia strat, redukując deficyt do zaledwie pięciu punktów. Jednakże, obrońcy tytułu ponownie przyspieszyli, kończąc trzecią kwartę z rezultatem 95:82 na swoją korzyść, co budowało komfortową przewagę.

W ostatniej kwarcie Victor Wembanyama, który był najlepszym strzelcem Spurs z 26 punktami, prowadził swoją drużynę do walki o wyrównanie. Jego trafienia pozwoliły zmniejszyć różnicę do 96:105, ale San Antonio nie zdołało przełamać dominacji gości. Thunder skutecznie kontrolowali spotkanie aż do ostatniej syreny, zapewniając sobie zwycięstwo.

"Myślę, że graliśmy szybko, ale tylko na początku, później to gdzieś zanikło. Trzeba znaleźć na to rozwiązanie. To moje zadanie, by cały zespół, nie tylko ławka, cały czas grała szybko i skutecznie" - ocenił mecz trener Spurs Mitch Johnson.

Co dalej z finałem Konferencji Zachodniej NBA?

Najlepszym zawodnikiem Thunder był Shai Gilgeous-Alexander, który również zdobył 26 punktów, podobnie jak Victor Wembanyama po stronie rywali. Jednakże, kluczową rolę w zwycięstwie odegrała ławka rezerwowych Thunder, której gracze zdobyli łącznie 76 punktów. Jared McCain (24 pkt), Jaylin Williams (18 pkt) i Alex Caruso (15 pkt) byli liderami wśród zmienników, decydując o ostatecznym wyniku meczu w Konferencji Zachodniej.

Oklahoma City Thunder w drodze do finałów Konferencji Zachodniej prezentowali imponującą formę. Wcześniej wyeliminowali Phoenix Suns wynikiem 4-0 oraz Los Angeles Lakers, również zdominowani 4-0. Kolejne spotkanie pomiędzy San Antonio Spurs a Oklahoma City Thunder odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.