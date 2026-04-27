Oliwka i Tomek rozstaną się w "Barwach szczęścia". Awantura o święta to dopiero początek

Awantura w "Barwach szczęścia". Tomek i Oliwka pokłócą się o świątecznego gościa

W 3375. epizodzie "Barw szczęścia" (emisja w czwartek, 7 maja 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2) relacja Oliwki i Tomka stanie pod gigantycznym znakiem zapytania. Zbrowska wpadnie w furię, gdy odkryje, że jej partner samowolnie zaprosił swoją matkę, Wandę, na bożonarodzeniową kolację. Choć Kępski będzie próbował wcześniej negocjować tę kwestię z ukochaną, kobieta nie wyrazi ostatecznej zgody. Poinformowanie seniorki o wspólnych świętach bez aprobaty Zbrowskiej wywoła potężne starcie.

Jak podaje portal swiatseriali.interia.pl, napięcie w mieszkaniu sięgnie zenitu, a zirytowany mężczyzna postanowi natychmiast opuścić lokal i udać się bezpośrednio do matki. Na miejscu z trudem wyzna Wandzie bolesną prawdę o kategorycznej niechęci Oliwki do spędzenia z nią Wigilii. Mężczyzna będzie odczuwał ogromny wstyd, ale seniorka przyjmie te wieści z pełnym spokojem, nie chowając urazy.

Zwrot akcji u Zbrowskiej. Kępski bezlitośnie odrzuci przeprosiny partnerki

Po powrocie ze spotkania z matką, na Kępskiego będzie czekać ogromne zaskoczenie w mieszkaniu. W 3375. odcinku "Barw szczęścia" Oliwka zreflektuje się i niespodziewanie zacznie błagać ukochanego o wybaczenie za swoje skandaliczne zachowanie. Zbrowska uderzy się w pierś i przyzna rację swojemu partnerowi, w pełni zdając sobie sprawę, że jej wybuch był kompletnie nieadekwatny do sytuacji. Zmieni pierwotne zdanie i w ramach zadośćuczynienia ostatecznie wyrazi entuzjastyczną chęć ugoszczenia Wandy na wspólnej kolacji wigilijnej.

- Masz rację, że w święta powinniśmy się godzić, a nie kłócić. Niech twoja mama przyjdzie. Postaram się, żeby było miło - uśmiechnie się Oliwka.

Próba błyskawicznego załagodzenia konfliktu przez Oliwkę spotka się jednak z chłodnym i wyrachowanym przyjęciem. W 3375. odsłonie serialu Tomek bez ogródek poinformuje partnerkę, że zgodnie z jej początkowym życzeniem zdążył już definitywnie odwołać wizytę ukochanej matki. Decyzja ta będzie kosztowała go bardzo wiele nerwów i wstydu, dlatego bez najmniejszych skrupułów wytknie Zbrowskiej jej egoizm i wyrachowanie.

- To nie będzie konieczne. Zależało ci na wigilii tylko we dwoje i taką właśnie będziemy mieli. Wygrałaś. Cieszysz się? - spyta ją wymownie Tomek.

Definitywny koniec związku Oliwki i Tomka. Pojawienie się Grażyny przesądzi o wszystkim

Brak jednoznacznej i szybkiej reakcji Oliwki w 3375. odcinku postawi pod znakiem zapytania ich dalszą przyszłość pod jednym dachem. Świąteczny czas, zamiast przynieść upragnione ukojenie, doprowadzi do absolutnej katastrofy emocjonalnej. W 3377. epizodzie "Barw szczęścia", krótko po milczącej kolacji wigilijnej, konflikt między skłóconymi partnerami przybierze na sile w zastraszającym tempie.

Zdesperowany Tomek po raz kolejny postanowi poszukać pocieszenia w mieszkaniu matki. Zbrowska wkrótce podąży jego śladem i zjawi się u seniorki, jednak niespodziewane i intrygujące pojawienie się Grażyny (Kinga Suchan) ostatecznie pogrzebie jakiekolwiek szanse na rozejm. Jej niespodziewana obecność w odcinku 3378. dramatycznie spotęguje trwający kryzys, stając się gwoździem do trumny i doprowadzając do definitywnego rozstania pary.