To proste równanie spędza wielu sen z powiek. Wiesz, ile wynosi x w równaniu: 10+2×5−6:3×x=12?

Ćwiczenie umysłu jest tak samo ważne jak dbanie o kondycję fizyczną.

Zagadki matematyczne to świetny sposób na poprawę koncentracji i pamięci.

Czy potrafisz znaleźć wartość "x" i sprawdzić swoje umiejętności?

Rozwiązywanie zadań z zakresu matematyka pobudza różne obszary mózgu, zmuszając go do analizy, wnioskowania i szukania zależności. Nawet krótkie łamigłówki mogą stanowić świetne wyzwanie i dawać satysfakcję z odnalezienia rozwiązania. Co więcej, nie trzeba być ekspertem - wiele zagadek opiera się na prostych zasadach, ale wymaga nieszablonowego podejścia. Regularne ćwiczenia umysłowe mogą również spowalniać procesy starzenia się mózgu i poprawiać zdolność rozwiązywania problemów w codziennym życiu. Zagadki matematyczne uczą cierpliwości, skupienia i wytrwałości, a przy tym są po prostu dobrą zabawą.

Ile wynosi x w równaniu 10+2×5−6:3×x=12? Włącz myślenie i oblicz bez użycia kalkulatora

Warto więc każdego dnia poświęcić, choć krótką chwilę na obliczenia. Nawet kilka minut dziennie wystarczy, by zauważyć pozytywne efekty i utrzymać umysł w dobrej formie. Wiecie już, ile wynosi x w równaniu: 10+2×5−6:3×x=12? Jeśli nie, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.

Ile wynosi x w równaniu 10+2⋅5−6:3⋅x=12 - rozwiązanie krok po kroku

1. Najpierw wykonujemy działania w odpowiedniej kolejności (najpierw mnożenie i dzielenie, od lewej do prawej):

2⋅5=10

6:3=2

2. Podstawiamy do równania:

10+10−2⋅x=12

3. Teraz upraszczamy:

20−2x=12

4. Przenosimy 20 na prawą stronę:

−2x=12−20

−2x=−8

5. Dzielimy obie strony przez −2:

x=4

Odpowiedź: x=4

Udało wam się obliczyć prawidłowo wartość x? Jeśli tak, należą wam się gratulacje. Jeżeli nie udało wam się udzielić prawidłowej odpowiedzi, nic nie szkodzi. Pamiętajcie, że praktyka czyni mistrza.