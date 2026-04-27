To proste równanie spędza wielu sen z powiek. Wiesz, ile wynosi x w równaniu: 10+2×5−6:3×x=12?

- Ćwiczenie umysłu jest tak samo ważne jak dbanie o kondycję fizyczną.
- Zagadki matematyczne to świetny sposób na poprawę koncentracji i pamięci.
- Czy potrafisz znaleźć wartość "x" i sprawdzić swoje umiejętności?
Rozwiązywanie zadań z zakresu matematyka pobudza różne obszary mózgu, zmuszając go do analizy, wnioskowania i szukania zależności. Nawet krótkie łamigłówki mogą stanowić świetne wyzwanie i dawać satysfakcję z odnalezienia rozwiązania. Co więcej, nie trzeba być ekspertem - wiele zagadek opiera się na prostych zasadach, ale wymaga nieszablonowego podejścia. Regularne ćwiczenia umysłowe mogą również spowalniać procesy starzenia się mózgu i poprawiać zdolność rozwiązywania problemów w codziennym życiu. Zagadki matematyczne uczą cierpliwości, skupienia i wytrwałości, a przy tym są po prostu dobrą zabawą.
Ile wynosi x w równaniu 10+2×5−6:3×x=12? Włącz myślenie i oblicz bez użycia kalkulatora
Warto więc każdego dnia poświęcić, choć krótką chwilę na obliczenia. Nawet kilka minut dziennie wystarczy, by zauważyć pozytywne efekty i utrzymać umysł w dobrej formie. Wiecie już, ile wynosi x w równaniu: 10+2×5−6:3×x=12? Jeśli nie, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.
Ile wynosi x w równaniu 10+2⋅5−6:3⋅x=12 - rozwiązanie krok po kroku
1. Najpierw wykonujemy działania w odpowiedniej kolejności (najpierw mnożenie i dzielenie, od lewej do prawej):
2⋅5=10
6:3=2
2. Podstawiamy do równania:
10+10−2⋅x=12
3. Teraz upraszczamy:
20−2x=12
4. Przenosimy 20 na prawą stronę:
−2x=12−20
−2x=−8
5. Dzielimy obie strony przez −2:
x=4
Odpowiedź: x=4
Udało wam się obliczyć prawidłowo wartość x? Jeśli tak, należą wam się gratulacje. Jeżeli nie udało wam się udzielić prawidłowej odpowiedzi, nic nie szkodzi. Pamiętajcie, że praktyka czyni mistrza.