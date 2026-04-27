Oliwka i Kajtek znów razem w "Barwach szczęścia"? Tak Cieślak spróbuje odzyskać byłą dziewczynę

"Barwy szczęścia", odcinek 3385. Emisja w czwartek, 21.05.2026, na antenie TVP2

W 3385. epizodzie "Barw szczęścia" Oliwka, tuż po zerwaniu z Tomaszem, znajdzie schronienie w hotelu Stańskich. Stanie się to możliwe dzięki Justinowi, który pod nieobecność Bruna i Karoliny, przebywających właśnie w Las Vegas, wynajmie jej pokój za ułamek ceny. Mężczyzna, wiedząc o jej rozstaniu, będzie chciał w ten sposób okazać jej wsparcie.

Zbrowska znajdzie się w trudnej sytuacji mieszkaniowej. Nie będzie chciała narzucać się Madzi (Natalia Sierzputowska) w jej showroomie. Tym bardziej że jej przyjaciółka będzie starała się zachować lojalność wobec Grażyny (Kinga Suchan). To właśnie uczucia do Wirackiej, Tomasz nie potrafił wygasić, co doprowadziło do odejścia Oliwki od Kępskiego. Taka sytuacja w 3385. odcinku telenoweli stworzy niespodziewaną okazję dla Kajtka.

Kajtek przejdzie do działania. W 3385. odcinku "Barw szczęścia" spróbuje zbliżyć się do Oliwki

Jak wynika z fabuły 3385. odcinka "Barw szczęścia", Kajtek nie pozostanie bierny wobec informacji o rozstaniu Oliwki z Tomaszem. Fakt, że jego była dziewczyna zamieszka w hotelu Stańskich, gdzie on sprawuje pieczę podczas nieobecności właścicieli, postanowi wykorzystać. Cieślak natychmiast spróbuje odbudować więź ze swoją byłą partnerką, mając nadzieję na reaktywację ich związku.

Warto przypomnieć, że w przeszłości to on porzucił Oliwkę dla Lilly (Mayu Gralińska Sakai), z którą zdradzał ją w Singapurze. Kobieta przyleciała za nim do Polski, a Kajtek dla tej relacji poświęcił długoletni związek. Związek z Lilly jednak nie przetrwał, a Zbrowska w międzyczasie układała sobie życie. Teraz, gdy oboje znów będą singlami, pojawia się perspektywa ponownego zejścia się.

Wielki powrót Oliwki i Kajtka w 3385. odcinku "Barw szczęścia"?

Pytanie brzmi, czy w 3385. odcinku "Barw szczęścia" Oliwka w ogóle weźmie pod uwagę powrót do Kajtka. Różnice w celach życiowych sprawiły, że nie pasowała do Tomasza, ale czy da drugą szansę Cieślakowi?

Niewykluczone, że w 3385. odcinku "Barw szczęścia" bohaterka stanowczo odrzuci byłego chłopaka i postanowi walczyć o Tomasza. Być może wybierze samotność, by uleczyć rany po kolejnym nieudanym związku, podobnie jak po rozstaniu z Kajtkiem. Istnieje też szansa, że w jej życiu pojawi się zupełnie nowa osoba. Odpowiedzi na te wątpliwości widzowie poznają w nadchodzących odcinkach.