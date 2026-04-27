Dziedzictwo, odcinek 903: Cennet dołączy go gnębienia Nany! Tak ją upokorzy - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 903 - wtorek, 28.04.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 903 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana wróci do domu Cennet po ciężkiej pracy w salonie fryzjerskim Cansel, gdzie bratowa Poyraza przyjmie ją na praktykę. Tyle tylko, że na miejscu zleci Maryam najgorsze możliwe zadania, aby nie tylko jej niczego nie nauczyć, ale dodatkowo także i ją upokorzyć. Ale opiekunka Yusufa jej się nie da.

Jednak w 903 odcinku serialu "Dziedzictwo" Maryam będzie miała naprzeciw sobie nie tylko bratową Poyraza, ale i jego matkę, która wcześniej wypędzi ją i Yusufa z ich domu. Jednak oboje będą zmuszeni do niego wrócić, gdy Trucizna sfinguje swoją śmierć, aby ich dopaść. Oczywiście, Cennet nie ucieszy się z takiego obrotu spraw i także zrobi wszystko, aby się ich pozbyć!

To Cennet każe zrobić Nanie w 903 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W 903 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cennet tuż po powrocie Nany do domu wręczy jej miskę i każe jej zrobić ręczne pranie ich ubrań. Tym bardziej, że Maryam wcześniej zapowie swoją pomoc nie tylko w swoim utrzymaniu, ale i obowiązkach domowych, co matka Poyraza postanowi wykorzystać pod nieobecność swojego syna.

- Zepsuła się pralka. Trzeba wszystko uprać ręcznie. Tylko porządnie, żeby nie zostały plamy. Ma być białe jak śnieg - poleci jej Cennet.

Oczywiście, w 903 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana zda sobie sprawę, że matka Poyraza także chce ją w ten sposób upokorzyć. Jednak tak jak wcześniej Cansel i jej się nie da. Maryam posłusznie zgodzi się wykonać polecenie, a przy okazji zapewni seniorkę, że nie ma wobec jej syna żadnych złych zamiarów. Ale Cennet jej nie uwierzy!

- Pani Cennet, wiem, że nie chcecie nas tutaj, ale nie mam żadnego planu. Jestem tu tylko dla Yusufa, żeby go chronić. Nie mam innych zamiarów - wyjaśni Nana.

- To się okaże - uzna seniorka.

Waleczna Maryam nie podda się w 903 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Aczkolwiek w 903 odcinku serialu "Dziedzictwo" Maryam zapowie, że zrobi wszystko, aby jej to udowodnić, co otwarcie jej zapowie. Jednak i Cebnnet nie będzie miała zamiaru rezygnować!

- Dla Yusufa zniosę wszystko - zapowie jej jego opiekunka.

- Życie w Cendere nie jest takie jak w rezydencji. Zapamiętaj to sobie - powie jej matka Poyraza, a gdy w 903 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana przytkanie, to Cennet zostawi ją ze stertą prania.

