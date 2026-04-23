“Ekspedycja XD”: wiemy, kiedy nowy polski serial komediowy pojawi się w streamingu!

Tym razem czeka Was krótka piłka. Całość liczy bowiem 5 10-minutowych odcinków, wypełnionych aż po brzegi perypetiami głównych bohaterów. Trzymajcie się mocno, gdyż nieznane oblicze świata spedycji wciąga bez reszty. Poznajcie datę premiery serialu “Ekspedycja XD” i więcej faktów na temat produkcji!

Serial “Ekspedycja XD” to najmłodsze dziecko twórców serialu “Emigracja XD”

Scenarzysta serialu “Ekspedycja XD”, Malcom XD to postać już znana w światku rodzimych produkcji komediowych. Twórca ukrywający swą tożsamość pod tym pseudonimem artystycznym nie raz udowodnił, że na humorze zna się jak mało kto. Każda ekranowa opowieść, której scenariusz wyszedł spod jego ręki, wyróżnia się specyficznym żartem i charakterystycznym dla niego sznytem. Możecie kojarzyć go z filmów “Fanatyk” i “Wujek foliarz”. W 2023 r. współtworzył serial “Emigracja XD”, który zwiastował narodziny całego uniwersum, z kapitalnymi kreacjami Tomasza Włosoka i Michała Balickiego.

Dwa lata później widzowie doczekali się kontynuacji produkcji pt. ”Edukacja XD”. Co wyróżnia te produkcje na tle rodzimych seriali? Cóż, to jeden z nielicznych polskich seriali komediowych online, którego każdy kolejny sezon w niczym nie ustępuje poprzedniemu. Jeden z bohaterów jedynki, kierowca tira, Zbyszek na tyle zawładnął sercami widzów, że najnowsza ekranowa opowieść spod znaku XD poświęcona jest właśnie jemu. Przy produkcji serialu “Ekspedycja XD” Malcolm XD pełni również funkcję producenta kreatywnego, zaś za kamerą tym razem stanął Maciej Bochniak, który jest współtwórcą innej komediowej perełki, również oryginalnej produkcji CANAL+ - serialu “The Office PL”, który niedawno doczekał się 5. (!) sezonu.

O czym jest serial “Ekspedycja XD”?

Wojtek wraca z Wysp do Polski, gdzie decyduje się pogodzić ze swoim bratem bliźniakiem, znanym dobrze widzom, kierowcą Zbyszkiem. Fabuła serialu “Ekspedycja XD” koncentruje się wokół tych dwóch postaci. Zbyszek skrzykuje swoją ekipę, by wyrwać rodzinny dom ze szponów przebiegłej ciotki, która przed laty poróżniła braci. Kombinowanie mają we krwi. Ich plan odzyskania spadku jest tak szczwany, że gdyby doczepić mu ogon, mógłby uchodzić za lisa. Droga do celu bywa wyboista, lecz dzięki specyficznym umiejętnościom każdego członka ekipy, ten projekt może wypalić. Oni trzymają ręce na kierownicy, przygotujcie się więc na jazdę bez trzymanki...

“Ekspedycja XD”: obsada

Kogo zobaczymy w serialu? Nie zabraknie postaci, od której wszystko się zaczęło, czyli Michała Czerneckiego. Fani aktora mogą radować się po dwakroć, bowiem występuje on tu w podwójnej roli - kierowcy Zbyszka i jego dawno niewidzianego brata bliźniaka. To bez wątpienia najmocniejszy, choć nie jedyny mocny, punkt programu. Na ekranie ponownie zobaczymy również ekranowych Szukiego i Wano, czyli odpowiednio Marcina Miodka i Mikołaja Chroboczka. Do obsady serialu “Ekspedycja XD” dołączyli także nowi aktorzy, wśród nich m.in.: Katarzyna Bujakiewicz, Mariusz Jakus, Sławomir Pacek oraz Mariusz Ostrowski. Moje serce skradły zaś postaci kobiece – pazerna ciotka bliźniaków, w którą wcieliła się Dorota Piasecka oraz spedytorka “Mery”, czyli znana choćby z 2. sezonu serialu “Krucjata”, nagrodzona indywidualnie na Festiwalu Filmowym w Gdyni w kategorii “najlepszy debiut aktorski” (“Johnny” i “Apokawixa”) Marta Stalmierska. Udział w produkcji jest dowodem na to, że żadnej z wymienionych osób komediowego talentu nie brakuje.

Gdzie obejrzeć serial “Ekspedycja XD”?

Serial “Ekspedycja XD” będzie miał swoją premierę w piątek 24 kwietnia w serwisie CANAL+. Save the date i w drogę!

Autor: Agnieszka Kwestarz

Materiał sponsorowany