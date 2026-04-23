Matura 2026. Dni wolne od szkoły w czasie matur. Co mówi harmonogram CKE?

Matura 2026. Kiedy wolne?

W szkołach średnich, w których przeprowadzane są egzaminy maturalne, uczniowie nieuczestniczący w maturach zazwyczaj nie mają zajęć lekcyjnych. Jest tylko jeden haczyk. Dotyczy to przede wszystkim dni, w których odbywają się egzaminy obowiązkowe na poziomie podstawowym.

W 2026 roku będą to trzy dni:

4 maja (poniedziałek), godz. 9:00 – język polski (poziom podstawowy)

5 maja (wtorek), godz. 9:00 – matematyka (poziom podstawowy)

6 maja (środa), godz. 9:00 – języki obce nowożytne (poziom podstawowy)

To właśnie wtedy większość uczniów może liczyć na wolne od szkoły.

Choć wielu uczniów traktuje matury jako czas dodatkowego odpoczynku, przerwa w zajęciach dotyczy głównie dni egzaminów obowiązkowych. W kolejnych dniach maja odbywają się egzaminy na poziomie rozszerzonym oraz dodatkowe, co oznacza, że:

uczniowie mają lekcje mimo trwających egzaminów

decyzja o dniach wolnych zależy od organizacji pracy danej placówki

Matura 2026 – najważniejsze informacje

Egzamin maturalny w 2026 roku odbędzie się w kilku terminach:

termin główny – maj 2026 r.

termin dodatkowy – czerwiec 2026 r.

termin poprawkowy – sierpień 2026 r.

Część pisemna matur rozpocznie się 4 maja 2026 roku o godz. 9:00 egzaminem z języka polskiego. Kolejne dni to matematyka oraz języki obce, a następnie egzaminy z przedmiotów rozszerzonych.

Egzaminy ustne będą przeprowadzane w maju, według harmonogramów ustalanych indywidualnie przez szkoły.

Kiedy wyniki matur 2026?

Zgodnie z harmonogramem:

wyniki matur zostaną ogłoszone 8 lipca 2026 r.

tego samego dnia szkoły przekażą świadectwa i aneksy zdającym

