Matura 2026. Dni wolne od szkoły w czasie matur. Co mówi harmonogram CKE?

Matura 2026. Kiedy wolne?
W szkołach średnich, w których przeprowadzane są egzaminy maturalne, uczniowie nieuczestniczący w maturach zazwyczaj nie mają zajęć lekcyjnych. Jest tylko jeden haczyk. Dotyczy to przede wszystkim dni, w których odbywają się egzaminy obowiązkowe na poziomie podstawowym.
- 4 maja (poniedziałek), godz. 9:00 – język polski (poziom podstawowy)
- 5 maja (wtorek), godz. 9:00 – matematyka (poziom podstawowy)
- 6 maja (środa), godz. 9:00 – języki obce nowożytne (poziom podstawowy)
To właśnie wtedy większość uczniów może liczyć na wolne od szkoły.
Choć wielu uczniów traktuje matury jako czas dodatkowego odpoczynku, przerwa w zajęciach dotyczy głównie dni egzaminów obowiązkowych. W kolejnych dniach maja odbywają się egzaminy na poziomie rozszerzonym oraz dodatkowe, co oznacza, że:
- uczniowie mają lekcje mimo trwających egzaminów
- decyzja o dniach wolnych zależy od organizacji pracy danej placówki
Matura 2026 – najważniejsze informacje
Egzamin maturalny w 2026 roku odbędzie się w kilku terminach:
- termin główny – maj 2026 r.
- termin dodatkowy – czerwiec 2026 r.
- termin poprawkowy – sierpień 2026 r.
Część pisemna matur rozpocznie się 4 maja 2026 roku o godz. 9:00 egzaminem z języka polskiego. Kolejne dni to matematyka oraz języki obce, a następnie egzaminy z przedmiotów rozszerzonych.
>>>PEŁNY HARMONOGRAM MATURA 2026 tutaj<<<
Egzaminy ustne będą przeprowadzane w maju, według harmonogramów ustalanych indywidualnie przez szkoły.
Kiedy wyniki matur 2026?
Zgodnie z harmonogramem:
- wyniki matur zostaną ogłoszone 8 lipca 2026 r.
- tego samego dnia szkoły przekażą świadectwa i aneksy zdającym