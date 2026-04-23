Matura 2026. Dni wolne od szkoły w czasie matur. Co mówi harmonogram CKE?

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-04-23 13:34

Wraz z rozpoczęciem matur 2026 wielu uczniów szkół średnich może liczyć na kilka dni wolnego od zajęć dydaktycznych. Nie wszyscy jednak będą mieli dłuższą przerwę. Harmonogram Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jasno wskazuje, kiedy szkoły będą wyłączone z normalnej pracy.

Matura 2025

i

Autor: PAWEL DABROWSKI/SUPER EXPRESS

Matura 2026. Kiedy wolne?

W szkołach średnich, w których przeprowadzane są egzaminy maturalne, uczniowie nieuczestniczący w maturach zazwyczaj nie mają zajęć lekcyjnych. Jest tylko jeden haczyk. Dotyczy to przede wszystkim dni, w których odbywają się egzaminy obowiązkowe na poziomie podstawowym.

W 2026 roku będą to trzy dni:

  • 4 maja (poniedziałek), godz. 9:00 – język polski (poziom podstawowy)
  • 5 maja (wtorek), godz. 9:00 – matematyka (poziom podstawowy)
  • 6 maja (środa), godz. 9:00 – języki obce nowożytne (poziom podstawowy)

To właśnie wtedy większość uczniów może liczyć na wolne od szkoły.

Choć wielu uczniów traktuje matury jako czas dodatkowego odpoczynku, przerwa w zajęciach dotyczy głównie dni egzaminów obowiązkowych. W kolejnych dniach maja odbywają się egzaminy na poziomie rozszerzonym oraz dodatkowe, co oznacza, że:

  • uczniowie mają lekcje mimo trwających egzaminów
  • decyzja o dniach wolnych zależy od organizacji pracy danej placówki

Matura 2026 – najważniejsze informacje

Egzamin maturalny w 2026 roku odbędzie się w kilku terminach:

  • termin główny – maj 2026 r.
  • termin dodatkowy – czerwiec 2026 r.
  • termin poprawkowy – sierpień 2026 r.

Część pisemna matur rozpocznie się 4 maja 2026 roku o godz. 9:00 egzaminem z języka polskiego. Kolejne dni to matematyka oraz języki obce, a następnie egzaminy z przedmiotów rozszerzonych.

>>>PEŁNY HARMONOGRAM MATURA 2026 tutaj<<<

Egzaminy ustne będą przeprowadzane w maju, według harmonogramów ustalanych indywidualnie przez szkoły.

Kiedy wyniki matur 2026?

Zgodnie z harmonogramem:

  • wyniki matur zostaną ogłoszone 8 lipca 2026 r.
  • tego samego dnia szkoły przekażą świadectwa i aneksy zdającym
Świętokrzyskie. Matura 2025 w I L.O w Skarżysku-Kamiennej
Matura 2025: matematyka 6.05.2025. ODPOWIEDZI z matematyki. Zobacz rozwiązane zadania [Formuła 2023]
Galeria zdjęć 26
matura