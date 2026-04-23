Matura 2026. WOS - której się zaczyna i ile trwa - poradnik kompleksowy CKE

Matura WOS – o której godzinie się zaczyna?
Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie odbywa się w sesji porannej.
W 2026 roku:
- termin: 12 maja (wtorek)
- godzina rozpoczęcia: 9:00
To oznacza, że zdający muszą pojawić się w szkole wcześniej (zwykle ok. 8:30), aby przejść procedury organizacyjne.
Ile trwa matura z WOS?
Czas trwania egzaminu zależy od poziomu – a WOS zdaje się wyłącznie na poziomie rozszerzonym.
czas trwania: 180 minut (3 godziny)
W uzasadnionych przypadkach (np. dostosowania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami) czas może zostać wydłużony.
Jak wygląda egzamin z WOS?
Egzamin ma formę pisemną i obejmuje jeden arkusz.
Najważniejsze elementy:
- zadania zamknięte (np. test wyboru, prawda/fałsz, dobieranie),
- zadania otwarte (krótkie odpowiedzi, uzasadnienia),
- jedno zadanie rozszerzonej odpowiedzi – dłuższa wypowiedź argumentacyjna.
Łącznie do zdobycia jest:
maksymalnie 50 punktów
Co sprawdza matura z WOS?
Zakres materiału jest szeroki i obejmuje m.in.:
- społeczeństwo i relacje społeczne,
- prawo i ustrój państwa,
- politykę i systemy polityczne,
- współczesne problemy społeczne i gospodarcze.
Egzamin sprawdza nie tylko wiedzę, ale też:
- umiejętność analizy,
- interpretacji danych,
- formułowania argumentów.
Polecany artykuł:
Najważniejsze informacje w skrócie
- Data: 12 maja 2026
- Godzina rozpoczęcia: 9:00
- Poziom: rozszerzony
- Czas trwania: 180 minut
- Punkty do zdobycia: 50
O czym trzeba pamiętać przed egzaminem?
Na salę należy przyjść wcześniej – spóźnienie może oznaczać brak możliwości przystąpienia do egzaminu. Dozwolony jest kalkulator prosty jako pomoc. Arkusz zawiera różne typy zadań – warto ćwiczyć zarówno testy, jak i wypowiedzi pisemne.
W 2026 roku egzamin z WOS-u zadeklarowało ponad 22 tys. maturzystów, to jeden z częściej wybieranych przedmiotów dodatkowych.