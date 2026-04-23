Matura 2026. WOS - której się zaczyna i ile trwa - poradnik kompleksowy CKE

Matura WOS – o której godzinie się zaczyna?

Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie odbywa się w sesji porannej.

W 2026 roku:

termin: 12 maja (wtorek)

godzina rozpoczęcia: 9:00

To oznacza, że zdający muszą pojawić się w szkole wcześniej (zwykle ok. 8:30), aby przejść procedury organizacyjne.

Ile trwa matura z WOS?

Czas trwania egzaminu zależy od poziomu – a WOS zdaje się wyłącznie na poziomie rozszerzonym.

czas trwania: 180 minut (3 godziny)

W uzasadnionych przypadkach (np. dostosowania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami) czas może zostać wydłużony.

Jak wygląda egzamin z WOS?

Egzamin ma formę pisemną i obejmuje jeden arkusz.

Najważniejsze elementy:

zadania zamknięte (np. test wyboru, prawda/fałsz, dobieranie),

zadania otwarte (krótkie odpowiedzi, uzasadnienia),

jedno zadanie rozszerzonej odpowiedzi – dłuższa wypowiedź argumentacyjna.

Łącznie do zdobycia jest:

maksymalnie 50 punktów

Co sprawdza matura z WOS?

Zakres materiału jest szeroki i obejmuje m.in.:

społeczeństwo i relacje społeczne,

prawo i ustrój państwa,

politykę i systemy polityczne,

współczesne problemy społeczne i gospodarcze.

Egzamin sprawdza nie tylko wiedzę, ale też:

umiejętność analizy,

interpretacji danych,

formułowania argumentów.

O czym trzeba pamiętać przed egzaminem?

Na salę należy przyjść wcześniej – spóźnienie może oznaczać brak możliwości przystąpienia do egzaminu. Dozwolony jest kalkulator prosty jako pomoc. Arkusz zawiera różne typy zadań – warto ćwiczyć zarówno testy, jak i wypowiedzi pisemne.

W 2026 roku egzamin z WOS-u zadeklarowało ponad 22 tys. maturzystów, to jeden z częściej wybieranych przedmiotów dodatkowych.

