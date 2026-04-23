Kiedy wyniki matur 2026? Jest konkretny termin

Kiedy wyniki matur 2026?

Wyniki egzaminu maturalnego 2026 zostaną ogłoszone 8 lipca 2026 roku. Tego samego dnia szkoły otrzymają świadectwa, aneksy oraz szczegółowe informacje o wynikach uczniów. To oznacza, że od zakończenia głównej sesji egzaminacyjnej maturzyści będą czekać na rezultaty około kilku tygodni.

Najważniejsze informacje dla maturzystów 2026

wyniki matur: 8 lipca 2026 r.przekazanie wyników do szkół: do 8 lipca 2026 r.wydanie świadectw zdającym: 8 lipca 2026 r.

Kiedy odbywają się matury 2026?

Egzamin maturalny w terminie głównym zaplanowano na maj:

część pisemna: od 4 do 21 maja 2026 r.

część ustna: od 7 do 30 maja 2026 r.

Egzaminy odbywają się każdego dnia w dwóch turach – o godz. 9:00 oraz 14:00 (z wyjątkiem pierwszego dnia).

Dodatkowe i poprawkowe terminy matur 2026

Dla osób, które z przyczyn losowych nie przystąpią do egzaminu w maju lub nie zdadzą jednego przedmiotu, przewidziano kolejne terminy:

termin dodatkowy: czerwiec 2026 r.

termin poprawkowy: część pisemna: 24 sierpnia 2026 r.

część ustna: 25 sierpnia 2026 r.

Wyniki egzaminu poprawkowego zostaną ogłoszone 11 września 2026 r.

Ilu uczniów przystąpi do matury 2026?

Według danych CKE do egzaminu podejdą setki tysięcy osób. Szacuje się, że przeprowadzonych zostanie:

ok. 711 tys. egzaminów ustnych

ok. 1,85 mln egzaminów pisemnych

Termin wyników matur 2026 jest już znany – uczniowie poznają swoje rezultaty 8 lipca. To kluczowa data dla wszystkich absolwentów szkół średnich, którzy planują rekrutację na studia.

