Okrągłe 100 proc. pozytywnych ocen. Netflix wrzucił właśnie kryminał doskonały?

Natalia Nowecka
2026-03-27 15:46

"Harry Hole" to kolejne podeście do twórczości jednego z mistrzów kryminału, Jo Nesbø, który zresztą osobiście napisał scenariusz. Wygląda na to, że Netflix trafił na kolejną żyłę złota, bo materiału na kolejne sezony nie brakuje, a i opinie są całkiem dobre.

Tobias Santelmann jako Harry Hole w serialu Netflixa

Detektyw Harry Hole nie miał dotąd łatwego życia na ekranie, wystarczy przypomnieć sobie (zasłużenie) zmiażdżony przez krytyków film "Pierwszy śnieg" (2017) z Michaelem Fassbenderem w roli głównej. Nic zatem dziwnego, że do serialu Netflixa, o jakże kreatywnym tytule "Harry Hole", miłośnicy kryminału podchodzili jak do jeża. Tymczasem stała się rzecz niesamowita - serial dowiózł. Choć nie tak, jak mógłby sugerować jego wynik w Rotten Tomatoes.

"Harry Hole" - o czym opowiada serial?

Harry Hole to kontrowersyjny detektyw, który na swojej robocie (ściganiu zwyrodnialców) zna się pierwszorzędnie, ale na tym kończą się jego życiowe osiągnięcia. Prywatnie mu się nie układa, a głowę zaprzątają demony przeszłości. Nie pomaga też "kumpel" po fachu, który działa po zupełnie innej stronie prawa.

W roli głównej występuje Tobias Santelmann, którego niedawno mogliśmy oglądać w innym kryminale, "Veronika". Na ekranie, w roli współpracownika-przeciwnika Toma Waalera, partneruje mu Joel Kinnaman - gwiazdor "Altered Carbon" i "The Suicide Squad". Szeregi obsady zasilają również:

  • Pia Tjelta jako Rakel Fauke,
  • Maxime Baune Bochud jako Oleg Fauke,
  • Ellen Helinder jako Beate Lønn,
  • Anders Baasmo jako Bjarne Møller,
  • Cato Skimten Storengen jako Bjørn Holm,
  • Agnes Born jako Camilla Loen.
Nowy kryminał trafił do Netflixa.
Twórcą serialu jest sam autor książki, Jo Nesbø, co z gruntu dobrze mu wróżyło. Netflix też wierzy w sukces tego przedsięwzięcia, gdyż oficjalny opis fabuły brzmi następująco:

W pierwszym sezonie Harry ściera się ze swoim odwiecznym wrogiem, skorumpowanym detektywem Tomem Waalerem. Balansując na cienkiej granicy między etyką a pragmatyzmem, musi rozwiązać sprawę seryjnego mordercy i doprowadzić Waalera przed oblicze sprawiedliwości, zanim będzie za późno.

"Harry Hole" - czy warto obejrzeć nowy kryminał Netflixa?

"Harry Hole" został stosunkowo ciepło przyjęty przez krytyków, choć do arcydzieła mu daleko. Należy pamiętać, że wynik 100% pozytywnych not w Rotten Tomatoes nie jest wielkim wyczynem, gdy składa się na niego raptem siedem recenzji, a ocena pozytywna zaczyna się od 6/10 w górę - i właśnie tak, na obecną chwilę, wycenili serial polscy krytycy.

Nesbø i spółka wrzucili tu do kociołka niemal każdą kliszę kina policyjno-kryminalnego, a potem podlali obfitą porcją makabry. Ogląda się nieźle, aczkolwiek lepiej nie zastanawiać się za często nad logiką zdarzeń. Na plus soundtrack i ładnie poprowadzony wątek między Harrym i Olegiem - pisze Łukasz Muszyński, redaktor naczelny Filmwebu.

