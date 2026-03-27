Okrągłe 100 proc. pozytywnych ocen. Netflix wrzucił właśnie kryminał doskonały?

Detektyw Harry Hole nie miał dotąd łatwego życia na ekranie, wystarczy przypomnieć sobie (zasłużenie) zmiażdżony przez krytyków film "Pierwszy śnieg" (2017) z Michaelem Fassbenderem w roli głównej. Nic zatem dziwnego, że do serialu Netflixa, o jakże kreatywnym tytule "Harry Hole", miłośnicy kryminału podchodzili jak do jeża. Tymczasem stała się rzecz niesamowita - serial dowiózł. Choć nie tak, jak mógłby sugerować jego wynik w Rotten Tomatoes.

"Harry Hole" - o czym opowiada serial?

Harry Hole to kontrowersyjny detektyw, który na swojej robocie (ściganiu zwyrodnialców) zna się pierwszorzędnie, ale na tym kończą się jego życiowe osiągnięcia. Prywatnie mu się nie układa, a głowę zaprzątają demony przeszłości. Nie pomaga też "kumpel" po fachu, który działa po zupełnie innej stronie prawa.

W roli głównej występuje Tobias Santelmann, którego niedawno mogliśmy oglądać w innym kryminale, "Veronika". Na ekranie, w roli współpracownika-przeciwnika Toma Waalera, partneruje mu Joel Kinnaman - gwiazdor "Altered Carbon" i "The Suicide Squad". Szeregi obsady zasilają również:

Pia Tjelta jako Rakel Fauke,

Maxime Baune Bochud jako Oleg Fauke,

Ellen Helinder jako Beate Lønn,

Anders Baasmo jako Bjarne Møller,

Cato Skimten Storengen jako Bjørn Holm,

Agnes Born jako Camilla Loen.

26

Twórcą serialu jest sam autor książki, Jo Nesbø, co z gruntu dobrze mu wróżyło. Netflix też wierzy w sukces tego przedsięwzięcia, gdyż oficjalny opis fabuły brzmi następująco:

W pierwszym sezonie Harry ściera się ze swoim odwiecznym wrogiem, skorumpowanym detektywem Tomem Waalerem. Balansując na cienkiej granicy między etyką a pragmatyzmem, musi rozwiązać sprawę seryjnego mordercy i doprowadzić Waalera przed oblicze sprawiedliwości, zanim będzie za późno.

"Harry Hole" - czy warto obejrzeć nowy kryminał Netflixa?

"Harry Hole" został stosunkowo ciepło przyjęty przez krytyków, choć do arcydzieła mu daleko. Należy pamiętać, że wynik 100% pozytywnych not w Rotten Tomatoes nie jest wielkim wyczynem, gdy składa się na niego raptem siedem recenzji, a ocena pozytywna zaczyna się od 6/10 w górę - i właśnie tak, na obecną chwilę, wycenili serial polscy krytycy.

Nesbø i spółka wrzucili tu do kociołka niemal każdą kliszę kina policyjno-kryminalnego, a potem podlali obfitą porcją makabry. Ogląda się nieźle, aczkolwiek lepiej nie zastanawiać się za często nad logiką zdarzeń. Na plus soundtrack i ładnie poprowadzony wątek między Harrym i Olegiem - pisze Łukasz Muszyński, redaktor naczelny Filmwebu.

