Prime Video będzie miało własną "Grę o tron"? Oto co wiemy o adaptacji "Czwartego skrzydła"

Gatunek romantasy (czyli fantastyka skupiająca się głównie na wątku miłosnym głównych bohaterów) cieszy się w ostatnich latach nie lada popularnością, a już zwłaszcza seria "Empireum" Rebekki Yarros, w skład której - na obecną chwilę - wchodzą książki "Czwarte skrzydło" (ang. "Fourth Wing"), "Żelazny płomień" (ang. "Iron Flame)", "Onyksowa burza" (ang. "Onyx Storm") oraz "Dzień Odsiewu" (ang. "Threshing Day"). Autorka zapowiedziała jeszcze przynajmniej dwa tomy, a Prime Video serialową adaptację.

Joseph Zada i Esther McGregor o "Byliśmy łgarzami" i nowych "Igrzyskach śmierci" | Wywiad ESKA

"Czwarte skrzydło" zmierza na ekran. Prime Video zapowiedziało serial

Akcja rozgrywa się w fikcyjnym królestwie Navarre, gdzie główna bohaterka, Violet Sorrengail, trafia do elitarnej Uczelni Wojskowej Basgiath, gdzie uczy się nie tylko latać na smoku, ale też przede wszystkim przeżyć w miejscu, które śmiało można określić mianem tysiąca i jeden sposobów na śmierć. A jako że mamy tu do czynienia z romantasy, nasza heroina zakochuje się w mrocznym i niebezpiecznym synu naczelnego wroga swej rodziny, od którego miała trzymać się z daleka. Cóż... serce nie sługa.

W "Czwartym skrzydle" znajdziemy motywy znane m.in. z "Igrzysk śmierci", "Harry'ego Pottera", "Gwiezdnych wojen" oraz książek George'a R. R. Martina. Po adaptacji nie spodziewajcie się jednak serialu na miarę "Gry o tron" - książki Yarros wprawdzie poruszają tematy polityczne, daleko im jednak do złożoności, błyskotliwości czy przede wszystkim ambicji "Pieśni Lodu i Ognia". Ale z takim "Rodem smoka" serial Prime Video już raczej konkurować będzie.

CZYTAJ TEŻ: Twórca "Wikingów" wraca z nowym serialem. "Krwawy Topór" ma już datę premiery

"Czwarte skrzydło" - obsada serialu

Choć Prime Video nabyło prawa do adaptacji książek Yarros w 2023 roku, "Czwarte skrzydło" otrzymało zielone światło na realizację dopiero przed kilkoma miesiącami. Deadline donosi, że w główne role - Violet i Xadena - mają wcielić się znana z "Byliśmy łgarzami" Esther McGregor oraz niemiecki aktor Emilio Sakraya ("60 minut", "Those About to Die"), który był jednym z najpopularniejszych fancastingów. Warto jednak zaznaczyć, że ani Rebecca Yarros, ani przedstawiciele Prime Video nie potwierdzili oficjalnie tych doniesień.

"Czwarte skrzydło" - kiedy premiera serialu?

Funkcję showrunnerki pełni Meredith Averill ("Locke & Key"), a reżyserią pierwszego odcinka zajmie się współtwórczyni "Westworld", Lisa Joy. Za produkcję serialu odpowiada Outlier Society, firma Michaela B. Jordana. Przewidywana data premiery nie została jeszcze ustalona, ale biorąc pod uwagę, że "Czwarte skrzydło" znajduje się dopiero we wczesnej fazie preprodukcji, do debiutu dojdzie zapewne dopiero na przełomie 2028 i 2029 roku.