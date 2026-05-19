W poprzednim odcinku (930) kluczowy świadek uciekł Poyrazowi w ostatniej chwili przez matactwa Semiha, co pogłębiło wątpliwości Nany. Derya podjęła decyzję o sfałszowaniu testów DNA ofiary z lasu, by ratować własną skórę, natomiast Sinan wywołał wielkie poruszenie, decydując się na nagłe i całkowicie niespodziewane zwolnienie Aynur z pracy w swoim domu.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 931

Aynur spotyka się z Gurkanem, by ostatecznie uciąć jego zaloty i prosto w oczy oświadcza mu, że nie żywi do niego żadnych głębszych uczuć, jednak mężczyzna ze spokojem przyjmuje odmowę i zaczyna opowiadać o swoich osobistych planach na przyszłość. Całą tę scenę z ukrycia bacznie obserwuje roztrzęsiony Sinan, który bezmyślnie dochodzi do przekonania, że para właśnie planuje wspólne, radosne życie.

W tym samym czasie Derya skutecznie sabotuje śledztwo w sprawie morderstwa w lesie, robiąc wszystko, by nikt nie odkrył tożsamości zwłok znalezionych w zagajniku. Nikt bowiem nie wie, że to ona dokonała tej zbrodni, a ofiarą jest jej siostra bliźniaczka, Leyla, pod którą Derya obecnie się podszywa.

Bliscy Poyraza dowiadują się o potwornych oskarżeniach dotyczących narkotyków i natychmiast stają w jego obronie, mając ogromny żal do Nany, że mogła uwierzyć w tak bezczelne pomówienia i zwątpić w uczciwość ukochanego. Zrozpaczona i dumna Nana podejmuje ostateczną decyzję o wyprowadzce, jednak zdeterminowany Poyraz kategorycznie odmawia i siłą zatrzymuje ją przy sobie, chcąc walczyć o prawdę, podczas gdy Cansel przypadkiem odkrywa, że to jej własny brat Semih bezwzględnie wrabia Poyraza w kryminalną aferę.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 931. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 27 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

