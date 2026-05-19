Uczeń podstawówki obliczy w 15 sekund, a ty? Wiesz, ile to jest 36-12:4+7-27:9=?

Regularne ćwiczenia umysłowe są kluczowe dla zachowania sprawności mózgu na długie lata, a matematyczne zagadki to doskonały trening koncentracji i pamięci.

Zmierz się z wyzwaniem i spróbuj obliczyć wynik tego działania w zaledwie 15 sekund, aby przetestować swoją szybkość myślenia.

Czy potrafisz poprawnie obliczyć, ile to jest 36-12:4+7-27:9=? Sprawdź się i odkryj, jak szybko pracuje twój umysł.

Współczesny styl życia sprawia, że często wykonujemy te same czynności każdego dnia, działając według ustalonego schematu. Rutyna jest wygodna, jednak mózg najlepiej rozwija się wtedy, gdy otrzymuje nowe bodźce i wyzwania. Rozwiązywanie krzyżówek, łamigłówek, sudoku, nauka języków obcych czy nawet czytanie książek mogą stanowić skuteczny trening dla umysłu. Naukowcy zwracają uwagę, że regularna aktywność intelektualna może wspierać tworzenie nowych połączeń między komórkami nerwowymi. Dzięki temu mózg dłużej zachowuje elastyczność i sprawność. Ważne jest przy tym nie tylko wykonywanie trudnych zadań, ale również różnorodność aktywności. Im częściej stawiamy przed sobą nowe wyzwania, tym więcej obszarów mózgu angażujemy do pracy. Warto więc każdego dnia poświęcić nawet krótką chwilę na małą umysłową gimnastykę.

Czy matematyka powinna być na maturze? - Plac Zabaw, odc 18

Ile to jest 36-12:4+7-27:9=? Rusz głową i oblicz w mniej niż 15 sekund

Nawet kilka lub kilkanaście minut dziennie poświęconych na trening umysłu może stać się dobrą inwestycją w przyszłość. Regularne pobudzanie mózgu do pracy pomaga utrzymać sprawność intelektualną, a także wspiera codzienne funkcjonowanie i dobre samopoczucie przez wiele lat. Znakomitą formą ćwiczenia naszych szarych komórek są różnego rodzaju zagadki i łamigłówki matematyczne. Nie musicie od razu sięgać po skomplikowane równania, nawet proste działania sprawdzą się znakomicie. Wiecie już, ile to jest 36-12:4+7-27:9=? Jeśli nie, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.

Ile to jest 36-12:4+7-27:9=? - rozwiązanie krok po kroku

Krok 1: Zgodnie z regułami matematycznymi rozpoczynamy od wykonania dzielenia:

12 : 4 = 3

27 : 9 = 3

Podstawiamy do naszego działania:

36 − 3 + 7 − 3

Krok 2: Wykonujemy kolejne działania (dodawanie i mnożenie od lewej do prawej):

36 − 3 = 33

33 + 7 = 40

40 − 3 = 37

Poprawna odpowiedź: 36 − 12 : 4 + 7 − 27 : 9 = 37

Udało wam się podać prawidłowy wynik w mniej niż 15 sekund? Jeśli tak, należą wam się brawa!