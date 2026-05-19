Ekstremalne upały w ulubionym kurorcie Polaków. Temperatury sięgające 50 stopni mogą zepsuć urlop Polaków

Podczas gdy polska wiosna rozczarowuje chłodem, najchętniej odwiedzane przez naszych rodaków zagraniczne kurorty doświadczają niespotykanych zjawisk atmosferycznych.

Egipskie ośrodki turystyczne, na czele z popularną Hurghadą, mierzą się z ekstremalnym skwarem powyżej 40 stopni Celsjusza, co stanowi realne niebezpieczeństwo dla organizmu.

Dowiedz się, w jaki sposób potężne zawirowania aury mogą pokrzyżować wyjazdowe plany i o czym należy bezwzględnie pamiętać, aby zagwarantować sobie bezpieczny wypoczynek.

Ekstremalne upały w Egipcie mogą pokrzyżować wakacyjne plany Polaków

Kiedy wiosenne miesiące nad Wisłą bardziej przypominają jesienną szarówkę niż oczekiwane ocieplenie, w innych rejonach globu panuje skrajnie inna sytuacja. Portal twojapogoda.pl alarmuje, że Egipt walczy obecnie z potężnymi zawirowaniami atmosferycznymi, co bezpośrednio dotyka tysięcy wyjeżdżających tam turystów z naszego kraju. Z powodu tak gwałtownych i niebezpiecznych zjawisk pogodowych zaplanowane od dawna wakacyjne wyjazdy mogą okazać się sporym rozczarowaniem dla urlopowiczów liczących na spokojny wypoczynek.

Obecna aura w afrykańskim państwie w niczym nie przypomina turystycznej sielanki, a panujące tam warunki trudno uznać za bezpieczne. W stolicy kraju, Kairze, słupki rtęci szybują powyżej 40 stopni Celsjusza, natomiast w historycznym Luksorze osiągają nawet 48 stopni. Znana i lubiana przez turystów Hurghada notuje niewiele mniej, bo 38 stopni Celsjusza, co może doprowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak duszności, zawroty głowy czy udary cieplne. Seniorzy, osoby zmagające się z przewlekłymi schorzeniami oraz ci, którzy nie są przyzwyczajeni do takiego skwaru, powinni unikać wychodzenia na zewnątrz, zwłaszcza że sytuację dodatkowo pogarsza wysoka wilgotność powietrza potęgująca uczucie zaduchu.

Osoby wybierające się w ten rejon świata muszą regularnie monitorować lokalne prognozy atmosferyczne. Jeśli nadejdzie fala największego skwaru, należy bezwzględnie zminimalizować czas spędzany na słońcu. Kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa jest ciągłe nawadnianie organizmu, noszenie nakrycia głowy oraz stosowanie kremów ochronnych.

Prognoza pogody dla Europy. Temperatury w Hiszpanii, Włoszech i Grecji

Półwysep Iberyjski zaoferuje w najbliższym czasie bardzo stabilną, letnią aurę. W większości Hiszpanii utrzyma się słoneczna i ciepła pogoda, która momentami przejdzie w upał. W centrum oraz na południu, zwłaszcza w rejonie Madrytu i Andaluzji, termometry wskażą od 32 do 36 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej będzie na północy, gdzie przy 22–26 stopniach mogą pojawić się chmury i deszcze, za to w pasie nadmorskim przyjemne orzeźwienie przyniesie delikatna bryza.

Również terytorium Włoch zdominuje mnóstwo słońca oraz wysokie wskazania na termometrach. Choć na północnych rubieżach kraju, głównie w okolicach Alp, początkowo wystąpią większe zachmurzenia i burze, to z biegiem czasu sytuacja ulegnie wyraźnej poprawie. Środkowa i południowa część Italii to już niemal bezchmurne niebo i ocieplenie na poziomie od 28 do 34 stopni Celsjusza. Wyjątkowo suche powietrze i wartości sięgające nawet 35 stopni odnotują z kolei mieszkańcy i turyści przebywający na Sycylii oraz Sardynii.

Wybierający się do Grecji mogą liczyć na stabilną, wymarzoną aurę bez żadnych nieprzewidzianych załamań pogody. Słoneczne niebo oraz prawdziwe gorąco obejmą swoim zasięgiem niemal całe terytorium tego państwa. W ciągu dnia słupki rtęci zatrzymają się między 30 a 35 stopniem Celsjusza, a w głębi lądu oraz na wybranych wyspach mogą przekroczyć barierę 36 stopni. Synoptycy nie przewidują żadnych opadów deszczu, dlatego jedynym czynnikiem łagodzącym ten potężny skwar będzie wiatr wiejący głównie w basenie Morza Egejskiego.

13