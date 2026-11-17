W poprzednim odcinku Miłosz i Bożenka wdali się w ostrą awanturę podczas rozmowy o rozwodzie. Rutka starał się zataić fakt przyjmowania leków, lecz Judyta i Irmina odnalazły zalecenia lekarskie, co zmusiło mężczyznę do obietnicy wykonania badań. Monika martwiła się brakiem konkretnych wieści od syna, a w kwiato-kawiarni Wiesiek Lis zaczął naciskać na Bolka, by ten zrezygnował z funkcji prezesa. Tymczasem Skoczek zaproponował Lubiczom budowę schronu w ogródku, co nieoczekiwanie spotkało się z aprobatą Juniora. A co wydarzy się tym razem?

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„Klan” odcinek 4783 - streszczenie

Poranek u Lubiczów zacznie się od pretensji Pawła do syna o to, że ten poparł pomysł Skoczka dotyczący budowy schronu. Pawełek spróbuje bronić swoich racji, co jednak tylko bardziej zaostrzy panujące w domu napięcie. Agnieszka postanowi drążyć temat propozycji dziadka Jaromira i poprosi Bruna, by sprawdził całą sprawę od strony formalnej. Bruno skonsultuje się z czeskim prawnikiem i potwierdzi jej obawy, że w rzeczywistości nie ma przepisów, które zagwarantowałyby Zosi zapłatę po urodzeniu dziecka. Wieczorem Ula znajdzie się w kropce, ponieważ Kornel nie wróci do domu na czas mimo wcześniejszych obietnic. Kobieta będzie musiała poprosić nianię, by za dodatkową opłatą została z dziećmi dłużej, co pozwoli jej zdążyć na ważną kolację biznesową.

„Klan” odcinek 4783 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4783. odcinek serialu „Klan” zostanie wyemitowany o godzinie 18:05 na antenie TVP1 w środę, 25 listopada 2026 roku.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” od lat towarzyszy polskim widzom, opowiadając o perypetiach wielopokoleniowej rodziny Lubiczów. Fani produkcji śledzą codzienne problemy bohaterów, ich miłosne zawirowania oraz trudne wybory, które kształtują życie całej społeczności. Scenarzyści nie skupiają się wyłącznie na głównych postaciach, lecz chętnie rozwijają też wątki przyjaciół i sąsiadów. To ciepła historia o budowaniu więzi i braniu odpowiedzialności za bliskich, osadzona w dobrze znanej nam rzeczywistości. Telenowela cieszy się niesłabnącą popularnością, ponieważ pokazuje życie, z którym wielu z nas może się utożsamić. W serialu występują:

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross-Nawrot)

Małgorzata Ostrowska-Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Grzegorz Wons (jako Leopold Kwapisz)

Jan Piechociński (jako Feliks Nowak)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz-Koziełło)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz-Woźniacka)

Weronika Wierzbowska (jako Roksi)

Jakub Świderski (jako Norbert Piątkowski)

Paweł Grządziel (jako Jasiek Rafalski)

Magdalena Górska (jako Sandra)

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Anna Powierza (jako Czesia Kot-Kurzawska)

Piotr Swend (jako Maciek Lubicz)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Daniel Zawadzki (jako Michał Chojnicki)

Amelia Malesa (jako Zosia Lubicz)