W poprzednim odcinku serialu Cihan zaczął nabierać coraz większych podejrzeń wobec Meliha oraz Hancer. Z kolei Gulsum, wyrzucona z domu przez Beyzę, została zupełnie bez wsparcia, lecz pomocną dłoń wyciągnęła do niej Beren. W międzyczasie Hancer i Cihan wspólnie zaangażowali się w sprawy Ertugrula, starając się za wszelką cenę pomóc mu wyjść z kłopotów. Natomiast Mukadder udało się w końcu natrafić na ślad prowadzący do Metina. Czego teraz się spodziewać?

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„Panna młoda” odcinek 258 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Hancer i Cihan zaopiekują się żoną Ertugrula. Małżonkowie w końcu będą mieli okazję do przeprowadzenia szczerej i poważnej rozmowy o ich dalszych, wspólnych losach. W tym samym czasie Mukadder z niecierpliwością będzie wyczekiwać wizyty swatów i zacznie przygotowywać się na to spotkanie. Sytuacja skomplikuje się jednak, gdy Metin niespodziewanie zniknie ze swojej dotychczasowej kryjówki. Ponadto Engin podejmie próbę naprawienia relacji z Silą i przeprosi ją za swoje zachowanie.

„Panna młoda” odcinek 258 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 258. odcinka serialu „Panna młoda” odbędzie się o godz. 17:20 na antenie TVP2 w środę, 25 listopada 2026 r.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to poruszająca turecka opowieść o losach Hancer, która jako osierocona młoda kobieta od najmłodszych lat musiała samodzielnie mierzyć się z trudami życia. Aby sfinansować leczenie swojego chorego brata, decyduje się na zaaranżowane małżeństwo z Cihanem, spadkobiercą wpływowej rodziny. Choć początkowo ich związek miał być jedynie układem, między dwojgiem ludzi niespodziewanie rodzi się głębokie i szczere uczucie. Cihan staje się gotów na konfrontację z całym światem, aby chronić ukochaną przed intrygami swojej matki oraz byłej żony. Widzowie śledzą ich skomplikowane relacje oraz walkę o wspólne szczęście w luksusowej rezydencji. W obsadzie serialu występują m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)