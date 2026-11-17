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W poprzednim odcinku serialu Cihan zaczął nabierać coraz większych podejrzeń wobec Meliha oraz Hancer. Z kolei Gulsum, wyrzucona z domu przez Beyzę, została zupełnie bez wsparcia, lecz pomocną dłoń wyciągnęła do niej Beren. W międzyczasie Hancer i Cihan wspólnie zaangażowali się w sprawy Ertugrula, starając się za wszelką cenę pomóc mu wyjść z kłopotów. Natomiast Mukadder udało się w końcu natrafić na ślad prowadzący do Metina. Czego teraz się spodziewać?
„Panna młoda” odcinek 258 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Hancer i Cihan zaopiekują się żoną Ertugrula. Małżonkowie w końcu będą mieli okazję do przeprowadzenia szczerej i poważnej rozmowy o ich dalszych, wspólnych losach. W tym samym czasie Mukadder z niecierpliwością będzie wyczekiwać wizyty swatów i zacznie przygotowywać się na to spotkanie. Sytuacja skomplikuje się jednak, gdy Metin niespodziewanie zniknie ze swojej dotychczasowej kryjówki. Ponadto Engin podejmie próbę naprawienia relacji z Silą i przeprosi ją za swoje zachowanie.
„Panna młoda” odcinek 258 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premiera 258. odcinka serialu „Panna młoda” odbędzie się o godz. 17:20 na antenie TVP2 w środę, 25 listopada 2026 r.
„Panna młoda” - opis serialu i obsada
„Panna młoda” to poruszająca turecka opowieść o losach Hancer, która jako osierocona młoda kobieta od najmłodszych lat musiała samodzielnie mierzyć się z trudami życia. Aby sfinansować leczenie swojego chorego brata, decyduje się na zaaranżowane małżeństwo z Cihanem, spadkobiercą wpływowej rodziny. Choć początkowo ich związek miał być jedynie układem, między dwojgiem ludzi niespodziewanie rodzi się głębokie i szczere uczucie. Cihan staje się gotów na konfrontację z całym światem, aby chronić ukochaną przed intrygami swojej matki oraz byłej żony. Widzowie śledzą ich skomplikowane relacje oraz walkę o wspólne szczęście w luksusowej rezydencji. W obsadzie serialu występują m.in.:
- Talya Çelebi (jako Hançer)
- Türkseve (jako Cihan)
- Can Tarakçı (jako Cemil)
- Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
- Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
- Elif Çapkin (jako Yonca)
- Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
- Sidal Damar (jako Sinem)
- Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
- Türker, Kantar (jako Emir)
- Çisel Kuskan (jako Beyza)
- Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)