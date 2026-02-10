"Na sygnale", odcinek 843: Niespodziewane zniknięcie Róży wywołuje niepokój w bazie

Ostatni odcinek serialu "Na sygnale" dostarczył widzom solidnej dawki medycznych dramatów i osobistych zawirowań, które na długo zostaną w pamięci. Zespół doktora Banacha stanął przed trudnym wyzwaniem, ratując bezdomnych zatrutych niebezpiecznymi odpadami z nielegalnego wysypiska. Równie dramatycznie było u Basi i Piotra, którzy podczas interwencji u pacjenta cierpiącego na kamicę nerkową odkryli, że padł on ofiarą błędu lekarskiego, a jego stan gwałtownie się pogorszył. Jednak to w relacjach między ratownikami zawrzało najmocniej, gdy nękający Różę Kotarba, w odpowiedzi na interwencję Romka i Wiktora, wyjawił, że miał z nią romans. Ku zaskoczeniu wszystkich, Potocka potwierdziła jego słowa, zostawiając nas z niezwykle napiętą atmosferą w zespole.

"Na sygnale" odc. 843 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku ratownicy zmierzą się z dramatycznymi wyzwaniami. Zespół doktora Góry zareaguje na automatyczne wezwanie z dziecięcego zegarka z funkcją SOS, które doprowadzi ich do młodego pacjenta w spektrum autyzmu z poważnymi oparzeniami. Równocześnie ekipa pod kierownictwem doktora Banacha będzie walczyć o życie kobiety z nadwagą, u której doszło do zatrzymania akcji serca podczas intensywnych ćwiczeń. Wątki prywatne również nabiorą tempa, gdy Róża po urlopie nieoczekiwanie nie pojawi się w pracy, nie informując o tym nikogo. Z kolei Britney wprawi wszystkich w osłupienie, ogłaszając, że jej ślub odbędzie się już za miesiąc.

"Na sygnale" odc. 843 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny, pełen emocji epizod przygód ulubionych ratowników medycznych. Nadchodzący odcinek przyniesie nowe, dramatyczne interwencje oraz zaskakujące zwroty akcji w życiu prywatnym bohaterów. Warto już teraz zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić premierowych wydarzeń i poznać dalsze losy zespołu z Leśnej Góry. Najnowszy, 843. odcinek serialu "Na sygnale" zostanie wyemitowany we wtorek, 17 lutego 2026 roku, o godzinie 21:55 na antenie TVP2.

"Na sygnale" - opis serialu i obsada

"Na sygnale" to serial, który od lat trzyma widzów w napięciu, ukazując pełną wyzwań pracę ratowników medycznych. Każdy odcinek to nowa dawka adrenaliny, gdzie ekipy pogotowia stawiają czoła sytuacjom, w których liczy się każda sekunda. Produkcja doskonale łączy medyczne przypadki z osobistymi losami bohaterów, dzięki czemu fani z zapartym tchem śledzą zarówno akcje ratunkowe, jak i życiowe perypetie postaci. W serialu występują m.in.:

Wojciech Kuliński (jako doktor Wiktor Banach)

Dariusz Wieteska (jako ratownik Piotr Strzelecki)

Kamil Wódka (jako Gabriel Mściwój Nowak "Nowy")

Tomasz Piątkowski (jako doktor Artur Góra)

Anna Wysocka-Jaworska (jako Barbara Wszołek)