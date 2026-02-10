"Akacjowa 38", odcinek 807: Diego próbuje uwolnić Blancę, ale uzbrojony Jaime staje mu na drodze

Fani serialu "Akacjowa 38" z pewnością nie mogli ostatnio narzekać na nudę, bo poprzedni odcinek dostarczył solidnej dawki emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Felipe, zapatrzony w swoją karierę polityczną, pokładał nadzieje w pułkowniku Valverde, ignorując przy tym ostrzeżenia Celii przed tą kontrowersyjną znajomością. Tymczasem przygotowania do ślubu Marii Luisy i Victora od samego początku szły jak po grudzie. Najpierw ceremonia musiała zostać przeniesiona do kaplicy z powodu okropnego zapachu siarki, której Martin użył do usunięcia pcheł. Gwoździem do trumny okazał się jednak czyn Rosiny, która oblała welon atramentem, co dla załamanej Marii Luisy stało się powodem do odwołania całego ślubu. Po tak dramatycznych wydarzeniach pozostaje tylko pytanie, co przyniesie mieszkańcom kolejny dzień?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Akacjowa 38" odc. 807 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku "Akacjowej 38" Blance wreszcie udaje się poinformować Leonor, że jest przetrzymywana wbrew swojej woli. Na wieść o tym Diego natychmiast rusza jej na ratunek, jednak jego próby zostają udaremnione przez Jaimego, którego Ursula zdążyła uzbroić. Tymczasem Victorowi, po długich staraniach, udaje się przekonać Marię Lucię do przyjęcia jego oświadczyn. Wątpliwości zaczyna mieć za to Casilda, zaniepokojona rosnącym zainteresowaniem Jacintem ze strony różnych kobiet. Ponadto, pułkownik Valverde przygotowuje się do pojedynku szermierczego z tajemniczą kobietą, która już raz udowodniła mu swoją wyższość, a Celia znajduje dla niego nową służącą o imieniu Agustina.

"Akacjowa 38" odc. 807 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnej hiszpańskiej telenoweli z niecierpliwością wyczekują na rozwój dalszych losów swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzące wydarzenia z pewnością dostarczą wielu emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Na szczęście na kolejną dawkę intryg z madryckiej kamienicy nie trzeba będzie długo czekać. Najnowszy, 807. odcinek serialu "Akacjowa 38" zostanie wyemitowany we wtorek, 17 lutego 2026 roku, o godzinie 18:45 na antenie TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to hiszpański hit, który podbił serca polskich widzów, przenosząc ich do pełnego intryg Madrytu z początku XX wieku. Serial śledzi losy mieszkańców jednej kamienicy, gdzie przeplatają się miłość, zdrada, sekrety i walka o pozycję społeczną. Produkcja ceniona jest za wciągającą fabułę, piękne kostiumy oraz historyczne tło, które sprawiają, że od tej historii trudno się oderwać. Za sukcesem serialu stoją znakomici aktorzy, którzy wcielają się w barwne postacie. W serialu występują:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez-Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)