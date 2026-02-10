Emocje po ostatnim odcinku serialu "Dziedzictwo" z pewnością jeszcze nie opadły, bo twórcy zaserwowali nam prawdziwy rollercoaster! Ferit, przekonany o spisku Ayse, próbował udowodnić, że to on jest ojcem Dogi, co zwiastuje dalsze komplikacje. Z kolei Volkan i Nese po wyjaśnieniu sobie pewnych nieporozumień wreszcie mogli cieszyć się sobą, choć ich sielankę może wkrótce zburzyć nowo przybyła Basak. Niestety, najmroczniejsze chmury zebrały się nad Yamanem – nie tylko odrzucił on pomoc Acara, ale stał się celem Idrisa, który otrzymał od Trucizny rozkaz zabicia go w szpitalu. Gdy życie jednego z głównych bohaterów wisi na włosku, czego możemy spodziewać się dalej?

"Dziedzictwo" odc. 836 - streszczenie

Yaman desperacko próbuje namierzyć wspólnika Idrisa, jednak jego jedyny ślad, uwięziony Kazim, okazuje się bezużyteczny. Co więcej, Kazim pogrąża się w rozpaczy po informacji o śmierci swojego szefa. W tym samym czasie tajemniczy "Trucizna" kontynuuje swój plan zemsty, torturując Tuncę, którego tożsamość przywłaszczył, by zbliżyć się do Yamana. Z kolei w życiu prywatnym Yaman naciska na Nanę, aby ustaliła datę ich ślubu, lecz ona się waha, obawiając się, że małżeństwo zniszczy ich miłość. Równolegle Ferit, śledząc Ayse i Koraya, doznaje szoku, gdy odkrywa, że para planuje ślub, a Ayse ostatecznie uświadamia mu, że wybrała Koraya ze względu na poczucie bezpieczeństwa, którego on nie potrafił jej dać. Zdruzgotany Ferit ukrywa swój ból pod maską radości i składa im gratulacje.

"Dziedzictwo" odc. 836 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnego tureckiego serialu z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, który zapowiada się na pełen emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Nadchodzące wydarzenia w życiu głównych bohaterów z pewnością przyciągną przed ekrany rzesze wiernych widzów. Warto więc sprawdzić, kiedy dokładnie będzie można zobaczyć najnowszy epizod tej wciągającej historii. Premierowa emisja 836. odcinka serialu "Dziedzictwo" odbędzie się we wtorek, 17 lutego 2026 roku, o godzinie 16:05 na antenie stacji TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecki hit, który od lat trzyma widzów w napięciu, serwując im opowieść o miłości, rodzinnych intrygach i walce o szczęście. Choć historia zaczęła się od losów Seher i Yamana, fabuła ewoluowała, wprowadzając nowe postacie i dramatyczne wydarzenia, które całkowicie odmieniły życie bohaterów. Serial niezmiennie dostarcza wielkich emocji, sprawiając, że każdy kolejny odcinek jest z niecierpliwością wyczekiwany przez fanów. Za sukcesem produkcji stoi cała plejada utalentowanych aktorów. W obsadzie tego serialu znaleźli się m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)