Nowy lekarz w "Na Wspólnej". Greg Kalski uratuje życie Andrzeja Zakościelnego

Odcinek 4238 "Na Wspólnej". Kiedy premiera w TVN?

Widzowie zobaczą 4238 odcinek serialu "Na Wspólnej" w środę 1 lipca 2026 roku o godzinie 20.15 na antenie stacji TVN. Zespół kardiochirurgów pracujących na oddziale kierowanym przez Kamila Hoffera mocno się powiększy. Do Lwa Nalepy, Arka Ostrowskiego (Marek Kalita) oraz Tomasza Adamskiego (Tomasz Piątkowski) dołączy kolejny specjalista. Mężczyzna błyskawicznie udowodni swoje ogromne umiejętności medyczne, sprawdzając się w kryzysowej sytuacji jeszcze przed pierwszym dniem na nowym stanowisku.

Zdarzenie będzie miało miejsce podczas prywatnego spotkania. Prawnik gwałtownie straci siły, co natychmiast zaalarmuje doświadczonego medyka. Greg Kalski bezbłędnie zidentyfikuje objawy zawału serca u Andrzeja Zakościelnego. Kardiochirurg błyskawicznie przystąpi do działania ratunkowego. Lekarz w pełni uświadomi sobie powagę sytuacji oraz kluczowe znaczenie upływającego czasu, szybko alarmując służby ratunkowe telefonicznie.

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Greg Kalski na oddziale Kamila Hoffera w "Na Wspólnej"

Andrzej szybko trafi pod specjalistyczną opiekę szpitalną. Tam pacjentem zajmie się bezpośrednio Lew Nalepa. Medyk wyrazi ogromne uznanie dla szybkiej i celnej diagnozy postawionej w warunkach pozaszpitalnych. W tamtym momencie nie będzie jeszcze wiedział, że rozmawia z doświadczonym kardiochirurgiem. Co więcej, nie skojarzy go jako osoby mającej wkrótce zasilić jego własny zespół operacyjny.

Lew osobiście podziękuje Kalskiemu za uratowanie życia pacjenta. W trakcie krótkiej rozmowy na jaw wyjdzie prawda o profesji wybawcy. Zdziwiony Nalepa dowie się, że rozmawia ze swoim przyszłym kolegą z oddziału. Nowy pracownik natychmiast zyska ogromną sympatię Lwa. Zrobi na nim piorunujące wrażenie swoją rozległą wiedzą, niekwestionowanym profesjonalizmem i opanowaniem w trudnej sytuacji.

Lew Nalepa i Greg Kalski z "Na Wspólnej" przeprowadzą trudny przeszczep

Relacja obu mężczyzn szybko przerodzi się w bliską współpracę. W 4239 odcinku serialu "Na Wspólnej" lekarze wspólnie staną przy stole operacyjnym. Zakończony pełnym sukcesem przeszczep serca dodatkowo zbliży do siebie medyków. Lew zapragnie pilnie naśladować styl życia nowego kolegi.

Pod jego wpływem Nalepa gwałtownie zmieni nawyki żywieniowe na zdrowsze i rozpocznie regularne treningi fizyczne. Kalski zachęci cały zespół do udziału w charytatywnych zawodach biegowych, w których Lew bardzo chętnie wystartuje.

Z każdym dniem zafascynowanie Lwa postawą Grega zacznie wyraźnie przybierać na sile. Koledzy z oddziału przeniosą swoje relacje poza mury placówki medycznej. Zaczną widywać się prywatnie, spędzając czas między innymi w domu Weroniki, granej przez Renatę Dancewicz.

Niestety partnerka Nalepy nie podzieli jego wielkiego entuzjazmu względem medyka. Powodem niechęci będzie wcześniejszy ostry konflikt między nią, a Kalskim, do którego dojdzie na szpitalnym parkingu. Rozwój tej skomplikowanej znajomości widzowie poznają w kolejnych odcinkach stacji TVN.