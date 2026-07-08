Finałowy sezon FX „The Bear” już dostępny w Disney+

Od początku swojej historii „The Bear” opowiadał o czymś znacznie więcej niż gotowanie. To serial o ambicji, odpowiedzialności, relacjach i nieustannej pogoni za doskonałością. O ludziach, którzy każdego dnia próbują sprostać własnym oczekiwaniom, wiedząc, że czasem o wszystkim mogą decydować sekundy.

Finałowy 5. sezon rozpoczyna się w momencie, gdy Sydney Adamu, Richie Jerimovich i Natalie „Sugar” Berzatto dowiadują się, że Carmen „Carmy” Berzatto postanowił odejść z gastronomii, pozostawiając restaurację w ich rękach. Bez pieniędzy, w obliczu zagrożenia sprzedażą lokalu i nadciągającej burzy, zespół staje przed ostatnim wyzwaniem: wspólnym Last Service, który może przynieść upragnioną gwiazdkę Michelin.

W rolach głównych powracają Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas i Matty Matheson. Za serial ponownie odpowiada Christopher Storer.

„The Bear” od premiery zdobył uznanie krytyków i publiczności na całym świecie, stając się jednym z najważniejszych współczesnych seriali o pasji, pracy zespołowej i cenie sukcesu. Finałowy sezon zapowiada emocjonalne domknięcie tej historii, przypominając, że czasem najważniejsze nie jest to, co trafia na talerz, ale ludzie, którzy stoją po drugiej stronie kuchennych drzwi.

Z okazji premiery finałowego sezonu Disney+ zaprasza fanów serialu do kulinarnego doświadczenia inspirowanego jego światem. Od 3 do 31 lipca, w warszawskiej restauracji Bibi's będzie można spróbować specjalnego menu nawiązującego do klimatu produkcji i przekonać się, jak smakuje atmosfera jednej z najsłynniejszych serialowych kuchni.

Wszystkie sezony „The Bear” dostępne tylko w Disney+.

O Disney+

Disney+ to usługa streamingowa, będąca domem dla filmów i programów Disneya, Pixara, Marvela, ze świata Gwiezdnych wojen, National Geographic oraz takich tytułów jak „Simpsonowie” oraz poza granicach Stanów Zjednoczonych, treści ogólnorozrywkowych w ramach marki Hulu. Disney+, jako flagowa usługa streamingowa The Walt Disney Company, to miejsce łączące widzów z całego świata, oferujące niezrównaną kolekcję nagradzanych produkcji ogólnorozrywkowych i rodzinnych o najwyższym standardzie. Oprócz dostępu do niepowtarzalnego zbioru telewizyjnej i filmowej rozrywki Disneya, Disney+ jest także domem najnowszych produkcji The Walt Disney Studios. Po więcej informacji wejdź na disneyplus.com lub do aplikacji Disney+ dostępnej na większości urządzeń mobilnych i telewizorów z dostępem do internetu.

Materiał reklamowy