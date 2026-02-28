PŚ w skokach w Bad Mitterndorf. Domen Prevc zwycięża, jak poradzili sobie Polacy?

Domen Prevc królem Kulm, co z podium?

Słoweniec Domen Prevc odniósł zwycięstwo w konkursie Pucharu Świata na mamucim obiekcie Kulm w Bad Mitterndorf, demonstrując świetną formę. Po zaciętej rywalizacji z reprezentantem gospodarzy, Stephanem Embacherem, Prevc zaprezentował najwyższy poziom. W drugiej serii oddał najdłuższy skok konkursu, osiągając 228,5 metra.

Prevc wyprzedził Embacherera o zaledwie 1,1 punktu, co świadczy o niezwykle wyrównanej walce o pierwsze miejsce. Trzecią pozycję zajął inny Austriak, Jonas Schuster. Dla Schustera było to pierwsze w karierze podium w zawodach Pucharu Świata, co stanowiło dla niego osobisty sukces.

Jak wypadł Kamil Stoch i pozostali Polacy?

Kamil Stoch zanotował poprawę w drugiej serii konkursu, co pozwoliło mu na awans w klasyfikacji. W swojej próbie osiągnął 197 metrów, co było o 15 metrów lepszym rezultatem niż jego skok w pierwszej odsłonie zawodów. Dzięki temu Stoch przesunął się z 29. na 23. miejsce.

Piotr Żyła niestety zakończył swój udział w konkursie już po pierwszej serii, zajmując 36. pozycję. Wcześniej, podczas piątkowych kwalifikacji, z rywalizacji odpadło trzech innych Polaków: Paweł Wąsek, Klemens Joniak oraz doświadczony Dawid Kubacki.

Nadchodzący konkurs na Kulm i plany Tomasiaka?

W kalendarzu Pucharu Świata przewidziano kolejny konkurs na mamuciej skoczni Kulm. Odbędzie się on w niedzielę, a poprzedzą go tradycyjnie kwalifikacje. Kibice z pewnością liczą na równie emocjonujące zmagania i nowe rekordy.

W austriackim Bad Mitterndorf nie startował Kacper Tomasiak, który jest potrójnym medalistą zakończonych niedawno Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina d’Ampezzo. Tomasiak skoncentruje się na mistrzostwach świata juniorów, które rozpoczną się w poniedziałek w norweskim Lillehammer.

