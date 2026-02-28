Pogoń Szczecin pokonała Widzew Łódź. Jedno trafienie zadecydowało o wyniku w Ekstraklasie

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-02-28 17:17

Pogoń Szczecin odniosła kluczowe zwycięstwo w Ekstraklasie piłkarskiej, pokonując Widzew Łódź. Mecz, który zgromadził na stadionie w Szczecinie blisko 21 tysięcy widzów, dostarczył fanom wielu emocji i rozstrzygnął się po zaciętej rywalizacji. Jedno trafienie zaważyło na końcowym rezultacie, zmieniając układ sił w tabeli.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI

Pogoń Szczecin – Widzew Łódź. Wynik Ekstraklasy

Spotkanie Pogoń Szczecin z Widzewem Łódź w ramach rozgrywek Ekstraklasy zakończyło się wynikiem 1:0. Jedynego gola dla gospodarzy strzelił Karol Angielski w 58. minucie. Bramka ta była decydująca dla losów trzech punktów, zapewniając Pogoni cenne zwycięstwo. Pierwsza połowa meczu nie przyniosła bramek, a drużyny schodziły na przerwę przy bezbramkowym remisie.

Na stadionie w Szczecinie zasiadło 20 600 widzów, co świadczyło o dużym zainteresowaniu tym meczem Ekstraklasy. Kibice mieli okazję obserwować zacięte starcie dwóch drużyn, które walczyły o ligowe punkty. Wysoka frekwencja dodała spotkaniu wyjątkowej atmosfery. Wynik 0:0 do przerwy zapowiadał emocje w drugiej części gry.

Kluczowe momenty meczu. Kartki i sędzia?

Mecz Pogoń – Widzew obfitował także w interwencje sędziego. Żółte kartki otrzymali Dimitrios Keramitsis i Valentin Cojocaru z Pogoni Szczecin. W zespole Widzewa Łódź napomniany został Bartłomiej Drągowski. Te decyzje arbitra miały wpływ na przebieg rywalizacji oraz taktykę obu zespołów w kluczowych momentach.

W doliczonym czasie gry, w 90+2. minucie, czerwoną kartką został ukarany Kellyn Acosta z Pogoni Szczecin. Powodem było faulowanie przeciwnika, co poskutkowało natychmiastowym wykluczeniem z boiska. Sędzią głównym spotkania był Piotr Lasyk z Bytomia. Wykluczenie Acosty było jednym z ostatnich wydarzeń na boisku tego wieczoru.

