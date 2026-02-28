Domen Prevc królem mamuta w Austrii. Polacy tylko tłem dla rywali

Domen Prevc potwierdził swoją dominację, odnosząc piąte z rzędu zwycięstwo w Pucharze Świata na skoczni mamuciej w Bad Mitterndorf. Polscy kibice nie mieli wielu powodów do radości, ponieważ jedynym reprezentantem w drugiej serii był Kamil Stoch. W tle sportowej rywalizacji pojawiają się pytania o źródła tak wielkiej przewagi Słoweńca nad resztą stawki oraz przyczyny słabszej dyspozycji Biało-Czerwonych.

Piąty triumf słoweńskiego lidera

Sobotni konkurs lotów narciarskich na obiekcie Kulm przebiegał pod dyktando lidera cyklu. Domen Prevc oddał dwa imponujące skoki na odległość 213,5 m oraz 228,5 m, co pozwoliło mu wygrać piąte zawody z rzędu. Walka o najwyższy stopień podium była niezwykle wyrównana, gdyż Słoweniec wyprzedził Stephana Embachera o zaledwie 1,1 punktu. Na trzecim miejscu rywalizację zakończył Jonas Schuster.

Weteran Stoch najlepszy z Polaków

Piątkowe kwalifikacje okazały się zbyt trudne dla większości naszej reprezentacji, eliminując Pawła Wąska, Klemensa Joniaka i Dawida Kubackiego. W konkursie głównym honoru Biało-Czerwonych bronił kończący karierę Kamil Stoch, który ostatecznie zajął 23. miejsce. Sporym rozczarowaniem zakończył się występ Piotra Żyły. Popularny skoczek nie zdołał awansować do finałowej serii, kończąc zmagania na odległej 36. pozycji.

Medalista olimpijski jedzie do Norwegii

W austriackich zawodach nie oglądamy Kacpra Tomasiaka, który w ostatnim czasie zachwycił formą. Młody zawodnik to potrójny medalista zakończonych w niedzielę igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d’Ampezzo. Jego absencja w Pucharze Świata jest w pełni uzasadniona, ponieważ skoczek ma inne priorytety. Tomasiak weźmie udział w mistrzostwach świata juniorów, które w poniedziałek rozpoczynają się w norweskim Trondheim.

Niedzielny rozkład jazdy

Emocje na skoczni Kulm jeszcze nie opadły, a skoczkowie szykują się do kolejnych zmagań. Niedzielny konkurs Pucharu Świata w Bad Mitterndorf ma się rozpocząć o godzinie 13.30. Wcześniej zawodnicy powalczą o awans do zawodów, gdyż start kwalifikacji zaplanowano na godzinę 12.00.

