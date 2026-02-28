Ekstraklasa piłkarska. Pogoń Szczecin pokonała Widzew Łódź, ale kto opuścił boisko przed czasem?

Jaka bramka zadecydowała o zwycięstwie Pogoni?

Pogoń Szczecin pokonała Widzew Łódź wynikiem 1:0 w meczu Ekstraklasy. Pierwsza połowa spotkania zakończyła się bezbramkowym remisem, co utrzymywało napięcie na stadionie. Kibice zgromadzeni na stadionie musieli czekać na rozstrzygnięcie do drugiej części gry, która przyniosła decydujące momenty. Mecz był obserwowany przez 20 600 widzów.

Zwycięską bramkę dla Pogoni Szczecin zdobył Karol Angielski. Napastnik Pogoni pokonał bramkarza Widzewa w 58. minucie spotkania, ustalając wynik na 1:0. To trafienie okazało się jedynym i decydującym golem, który zapewnił trzy punkty drużynie gospodarzy w rozgrywkach PKO Bank Polski Ekstraklasy.

Kto otrzymał kartki w meczu Pogoń – Widzew?

Spotkanie pomiędzy Pogonią Szczecin a Widzewem Łódź obfitowało w kary indywidualne. Żółte kartki w drużynie Pogoni Szczecin otrzymali Dimitrios Keramitsis oraz Valentin Cojocaru. Z kolei w zespole Widzewa Łódź upomniany został Bartłomiej Drągowski. Decyzje sędziego Piotra Laszka z Bytomia miały wpływ na przebieg gry.

Najważniejszym incydentem w końcówce meczu była czerwona kartka dla zawodnika Pogoni Szczecin. Kellyn Acosta został usunięty z boiska w 90. minucie plus drugiej za faul. Incydent ten wpłynął na ostatnie minuty rywalizacji, jednak nie zmienił ostatecznego rezultatu spotkania.

Oficjalne składy drużyn Pogoń i Widzew.

Pogoń Szczecin wystąpiła w składzie: Valentin Cojocaru - Hussein Ali, Dimitrios Keramitsis, Attila Szalai, Leonardo Koutris (62. Benjamin Mendy) - Kellyn Acosta, Fredrik Ulvestad, Jose Pozo (62. Mads Agger), Paul Mukairu (87. Danijel Loncar) - Kamil Grosicki (74. Leo Borges), Karol Angielski (62. Filip Ciuić). Trenerzy dokonali trzech zmian w drugiej połowie meczu, próbując utrzymać korzystny wynik i odświeżyć zespół. Zmiany te świadczą o taktycznym podejściu sztabu.

Widzew Łódź zagrał w składzie: Bartłomiej Drągowski - Christopher Cheng (85. Samuel Kozlovsky), Przemysław Wiśniewski, Stelios Andreou (74. Steve Kapuadi), Carlos Isaac (85. Marcel Krajewski) - Juljan Shehu (74. Andi Zeqiri), Emil Kornvig, Lukas Lerager - Fran Alvarez (74. Angel Baena), Sebastian Bergier, Osman Bukari. Goście również wprowadzili kilku zmienników, co miało na celu odwrócenie losów spotkania. Mimo wysiłków, nie udało im się doprowadzić do wyrównania.

