PŚ w skokach Bad Mitterndorf. Kto okazał się najlepszy, a kto zaskoczył na Kulm?

Domen Prevc triumfuje na Kulm w Bad Mitterndorf

Słoweniec Domen Prevc **zwyciężył w konkursie Pucharu Świata** w skokach narciarskich na mamuciej skoczni Kulm w austriackim Bad Mitterndorf. Po zaciętej rywalizacji pokonał reprezentanta gospodarzy, Stephana Embacherowi. Prevc, który po pierwszej serii zajmował drugie miejsce, w finale oddał najdłuższy skok dnia.

W drugiej serii Domen Prevc uzyskał 228,5 metra, co pozwoliło mu wyprzedzić Austriaka Embacherowi o zaledwie 1,1 punktu. Na trzecim miejscu, ze znaczną stratą do czołowej dwójki, uplasował się kolejny austriacki zawodnik, Jonas Schuster, **zdobywając swoje pierwsze podium PŚ** w karierze.

Co wpłynęło na wyniki lidera Pucharu Świata?

Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Domen Prevc, mógł prowadzić już po pierwszej serii, jednak **sztab słoweński podjął decyzję o obniżeniu rozbiegu** o dwie belki. W efekcie Prevc uzyskał 213,5 metra i tracił 6,5 punktu do Embacherowi, który skoczył 223 metry. Sytuacja jednak zmieniła się w drugiej próbie.

Ostatecznie Domen Prevc odniósł swoje dwunaste zwycięstwo w tym sezonie, a piąte z rzędu. To jego 21. triumf w karierze w Pucharze Świata, co sprawia, że **zbliża się do osiągnięć swojego brata**, Petera. Aby wyrównać rekord brata, Domen potrzebuje jeszcze trzech zwycięstw.

Jak wypadli Polacy w konkursie na mamucie?

Polscy skoczkowie zaprezentowali się poniżej oczekiwań w pierwszej serii. Kamil Stoch uzyskał 184 metry, a Piotr Żyła skoczył 182 metry. Początkowo **istniało ryzyko, że żaden z Polaków nie awansuje** do serii finałowej, co byłoby pierwszym takim przypadkiem od zawodów w Niżnym Tagile w grudniu 2014 roku.

Jednakże, dzięki błędom innych zawodników, w tym dwukrotnego zdobywcy Kryształowej Kuli Norwega Halvora Egnera Graneruda, **Kamil Stoch otrzymał szansę na poprawę**. Wykorzystał ją, skacząc 197 metrów i awansując z 29. na 23. miejsce. Piotr Żyła zakończył zmagania na 36. pozycji, a w kwalifikacjach odpadli Paweł Wąsek, Klemens Joniak i Dawid Kubacki.

"Moja dyspozycja jest tak niestabilna, że nie potrafię oddać dwóch dobrych skoków. Nie będę mówił, że jest tragedia. Wiem, że stać mnie na dalekie skoki, jak w próbnej serii (212,5 m)" - skomentował Stoch w rozmowie z Eurosportem.

"Trzeba pochwalić Kamila, rzutem na taśmę awansował do drugiej serii, więc mały plusik jest" - zauważył.

Kiedy odbędzie się kolejny konkurs Pucharu Świata?

Drugi konkurs Pucharu Świata na obiekcie Kulm w Bad Mitterndorf zaplanowano na niedzielę. Poprzedzą go kwalifikacje. Warto zaznaczyć, że w Austrii nie startuje Kacper Tomasiak, który **jest potrójnym medalistą zakończonych igrzysk olimpijskich** w Mediolanie-Cortina d’Ampezzo.

Zamiast tego, Kacper Tomasiak wystąpi w Mistrzostwach Świata Juniorów, które **rozpoczynają się w poniedziałek** w norweskim Lillehammer. Jego nieobecność na Pucharze Świata na Kulm jest zatem uzasadniona innymi ważnymi zawodami w kalendarzu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.