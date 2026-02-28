FC Barcelona kontra Villarreal. Robert Lewandowski znowu na ławce rezerwowych

- FC Barcelona mierzy się z Villarrealem w hicie 26. serii gier ligi hiszpańskiej.

- Robert Lewandowski decyzją szkoleniowca zaczyna spotkanie jako rezerwowy.

- Czy Katalończycy utrzymają pozycję lidera tabeli? Zobacz szczegóły transmisji.

Składy na mecz Barcelona - Villarreal. Decyzja w sprawie napastnika

W ramach 26. kolejki LaLigi Robert Lewandowski nie wybiegnie w podstawowym składzie na spotkanie z Villarrealem. Opiekun Katalończyków po raz kolejny postawił w ataku na Ferrana Torresa, a kapitan reprezentacji Polski prawdopodobnie wejdzie na boisko w drugiej części gry. Sztab szkoleniowy wciąż nie może liczyć na kontuzjowanego Frenkiego de Jonga. Poniżej prezentujemy zestawienia personalne obu ekip:

FC Barcelona: Joan García - Koundé, Cubarsí, Eric, Balde - Bernal, Dani Olmo - Lamine Yamal, Fermín, Raphinha - Ferran.

Villarreal: Júnior - Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Cardona - Pepe, Comesaña, Gueye, Moleiro - Ayoze, Mikautadze.

Czy "Żółta Łódź Podwodna" zatrzyma lidera tabeli?

Pojedynek Barcelony z Villarrealem zapowiada się pasjonująco i jest słusznie określany mianem hitu kolejki. "Duma Katalonii" przewodzi ligowej stawce, ale jej przewaga nad drugim Realem Madryt stopniała do zaledwie jednego punktu. Z kolei nieobliczalni goście plasują się na trzeciej pozycji i walczą o miejsce na podium. Zespół nazywany "Żółtą Łodzią Podwodną" jest wyjątkowo niewygodnym rywalem dla Barcelony, która musi radzić sobie bez wsparcia de Jonga. Warto przypomnieć, że w poprzednich dwóch sezonach podopieczni Marcelino dwukrotnie wygrywali na tymczasowym stadionie na Montjuïc, aplikując gospodarzom łącznie aż osiem goli.

Chociaż w grudniowym starciu wyjazdowym Barcelona zwyciężyła pewnie 2:0, Hansi Flick przestrzega przed lekceważeniem przeciwnika, zwracając uwagę na trudności z poprzedniego spotkania.

„Jeśli przypomnimy sobie ostatni mecz w Villarrealu, myślę, że było to szczęśliwe zwycięstwo” - powiedział Hansi Flick.

„Mieliśmy sporo problemów, a oni grają fantastycznie w fazach przejściowych. Stworzyli wiele okazji, więc na koniec musimy na to bardzo uważać - utrzymywać się przy piłce i unikać niepotrzebnych błędów. Oczywiście musimy też grać swoją grę. To właśnie chcemy zrobić” - dodał Niemiec.

Transmisja TV i online. Gdzie oglądać spotkanie?

Pierwszy gwizdek arbitra w tym spotkaniu 26. kolejki LaLigi zabrzmi w sobotę, 28 lutego 2026 roku. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 16.15. Kibice będą mogli śledzić to wydarzenie na żywo, ponieważ transmisja meczu dostępna będzie na antenie Canal+ Sport oraz w serwisie internetowym Canal+ ONLINE.